УМЕР РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «КАДАНС» АЛЕКСАНДР АЛАВЕРДЯН

После переезда из Еревана в Сухум он преподавал музыку в Сухумском музыкальном училище им. Чачба, затем работал в Сухумской музыкальной школе им. Ковача.

«Сегодня мы потеряли человека с большим и добрым сердцем, прекрасного руководителя и наставника группы "Каданс» Алавердян Александра. Скорбим и плачем вместе с его семьёй», - пишут в абхазском сегменте соцсетей «Фейсбук» и «Инстаграмм».

По его инициативе в Сухуме в 2014 году была создана детская студия эстрадного и джазового мастерства "Каданс". На базе студии был создан единственный в своем роде детский коллектив. За 7 лет работы с детьми Алик Алавердян стал узнаваемым сухумцем. Его любили, ценили и уважали не только юные артисты, но и их родители. Педагог, наставник, заботливый воспитатель, «музыкальный папа», как его называли ученики, старался прививать ученикам большую любовь к классической и популярной эстрадной музыке, учил детей гармонии, учил чувственно играть и петь, учил понимать этот загадочный мир музыки.

Первый сольный концерт «Каданса» прошел в «Доме учителя» в 2016 году. В 2017 году музыкальный коллектив стал призером фестиваля "Азбука искусств". С концертом «Каданс» выступил в детском лагере "Артек" (Крым). В 2018 году "Каданс" занял первое место на международном музыкальном конкурсе "Будущее планеты" в Санкт-Петербурге. В 2019 году "Каданс" участвовал в международном фестивале детского и юношеского творчества "Будущее планеты" в Санкт-Петербурге.

Эстрадно-джазовый коллектив ансамбля "Каданс" "Jazz from Kadans" стал лауреатом первой степени Международного конкурса. Ансамбль стал лауреатом III степени в номинации "Эстрадный вокал" на международном конкурсе "Открытая Европа – открытая планета" (март 2019 года).

Ансамбль "Каданс" всегда поддерживает благотворительные акции, участвует в концертах. Сегодня в музыкальном коллективе 18 участников. В репертуаре ансамбля мировые хиты, абхазские песни в авторской аранжировке.

Соболезнования семье Алавердян направило министерство культуры Абхазии.

«Александр Алавердян был прекрасным музыкантом, отцом, педагогом и просто замечательным человеком. Мы с удовольствием предоставляли площадку нашего театра для выступлений талантливого «детища» Александра Сергеевича - ансамбля «Каданс».⠀Весь коллектив нашего театра выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Сергеевича Алавердяна», - пишет генеральный директор РУСДРАМА Ираклий Хинтба в соцсети «Фейсбук».

«Вот уже несколько лет мы с большим удовольствием наблюдали, с какой радостью и энтузиазмом ходили ребятки на репетицию к своему Алику Сергеевичу. Это происходило у нас на глазах, в стенах нашей филармонии. И каждый раз от этого всего, от их сотворчества, любви друг к другу, потрясающей тёплой атмосферы между учителем и учениками становилось теплее на сердце. И вот учителя не стало...

Мы знаем, что у Алика Сергеевича было ещё много творческих планов, много задумок, а сколько труда уже было вложено в талантливых детей, но увы…Мы искренне сочувствуем всем и приносим свои соболезнования родным и близким…», - пишет на странице в ФБ директор Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба Эсма Джения.

«Алик Сергеевич был необыкновенным руководителем, человеком. Такой внимательный к нашим детям. Он столько любви подарил нашим детям. Занимаясь с ними, он подарил столько счастливых мгновений, я даже не знаю, как они переживут эту потерю. Алик Сергеевич для них был, правда, как родной человек, как отец. Они часами могли репетировать с ним, дети просто хотели больше с ним общаться, настолько его любили… Алик Сергеевич привил им музыкальный вкус к качественной музыке, любовь к живому звуку», - сказала «Абхазия-Информ» мама двух бывших участниц «Каданса» Мадина Бигвава.