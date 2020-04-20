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Абхазия Информ

ЗААЛ ХВАРЦКИЯ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ РА

Новости Вторник, 19 мая 2020 19:19
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ЗААЛ ХВАРЦКИЯ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ РА

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Аслана Бжания, капитан Хварцкия Заал Мушниевич назначен заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Другим указом генерал-майор Арлан Владимир Борисович освобожден от воинской должности заместителя и зачислен в распоряжение председателя СГБ РА.

Хварцкия Заал Мушниевич родился 30 августа 1985 года в Ленинграде.

В 2006 г. окончил исторический факультет Сочинского филиала Российского университета дружбы народов, бакалавриат, направление «История».

В 2008 г. окончил магистратуру факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, магистр исторических наук, направление «Всеобщая история».

С 2008 по 2010 гг. – военнослужащий срочной службы Вооруженных Сил Республики Абхазия.

С 2011 года является сотрудником Службы государственной безопасности, занимал различные должности.

В 2012 году и в 2018 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ Российской Федерации.

За положительные показатели в работе неодократно награждался руководством СГБ.

Женат. Отец двоих детей.

                                                          

 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 19 мая 2020 19:37

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