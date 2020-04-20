ЗААЛ ХВАРЦКИЯ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ РА

В 2006 г. окончил исторический факультет Сочинского филиала Российского университета дружбы народов, бакалавриат, направление «История».

Хварцкия Заал Мушниевич родился 30 августа 1985 года в Ленинграде.

Другим указом генерал-майор Арлан Владимир Борисович освобожден от воинской должности заместителя и зачислен в распоряжение председателя СГБ РА.

В 2008 г. окончил магистратуру факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, магистр исторических наук, направление «Всеобщая история».

С 2008 по 2010 гг. – военнослужащий срочной службы Вооруженных Сил Республики Абхазия.

С 2011 года является сотрудником Службы государственной безопасности, занимал различные должности.

В 2012 году и в 2018 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ Российской Федерации.

За положительные показатели в работе неодократно награждался руководством СГБ.

Женат. Отец двоих детей.