СОТРУДНИКИ ГСО РЕГУЛИРУЮТ ОЧЕРЕДЬ У ЗДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ №3 ПО УЛИЦЕ ЗВАНБА

Он пояснил, что «поначалу граждане приходили рано утром и самостоятельно пытались формировать списки очередников, но в итоге, когда начинался прием документов, очередь никто не соблюдал, все толпой заходили в здание, создавая неразбериху».

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ . С понедельника, 18 мая, у здания Кабинета министров №3 (Сухум, ул. Званба, 9), на первом этаже которого располагается консультационный пункт по оформлению документов на загранпаспорт РФ и гражданство РФ, собираются большие очереди. Люди выражают недовольство тем, что им приходится стоять часами, долго ждать.

"В итоге пришлось переместить всех на улицу и запускать в здание по 10 человек. После сдачи документов и получения талонов их выпускают со стороны внутреннего двора здания. Граждане стоят в очередь в три кабинета: на оформление анкеты для сдачи документов, на оплату госпошлины и на получение талона для последующей сдачи пакета документов в консульский отдел Посольства РФ в Абхазии. Перед входом в здание мы всем бесплатно выдаем перчатки и маски и обрабатываем им руки антисептиком и лишь потом они проходят в соответствующие кабинеты», –– пояснил Давид Авидзба.

Он с сожалением заметил, что очень сложно людям объяснить, что нет смысла толпиться, все они смогут сдать документы, но это «не работает».

«Сегодня, несмотря на большую очередь, сотрудники консультационного пункта приняли до 400 человек, 298 из них оформили анкеты для сдачи документов на получение паспорта. Практически все, кто стоял в очереди, смогли попасть в нужные им кабинеты. Лишь 8 человек не успели оплатить госпошлину, но они сделают это завтра утром, без очереди», –- подчеркнул Давид Авидзба.

Он пояснил, что прием документов и выдача талонов осуществляется с 09:00 до 18:00, оплата же производится до 16:20.

«Мы стараемся максимально ответственно и внимательно подходить к приему наших граждан. В обязательном порядке пропускаем вперед пожилых людей, если необходимо – даем им воду. Надеюсь, что ситуация в ближайшие дни стабилизируется и наши граждане станут сдавать документы в прежнем порядке», – сказал Давид Авидзба.

Как стало известно «Абхазия-Информ», за время карантина истек срок талонов на оформление пакета документов у 4500 человек. Сотрудники консультационного пункта идут навстречу гражданам и обрабатывают их документы до поздней ночи.