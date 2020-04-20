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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН РАНГЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ Ч. АТЕЙБА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЖИТЕЛЯ СЕЛА ДЖИРХУА

Новости Среда, 20 мая 2020 10:08
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ЗАДЕРЖАН РАНГЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ Ч. АТЕЙБА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЖИТЕЛЯ СЕЛА ДЖИРХУА

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники отдела угрозыска ОВД Гудаутского района задержали ранее разыскиваемого по подозрению в убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия Атейба Чакуа Зурабовича, 1982 года рождения, сообщает пресс-служба МВД РА.

Предварительным следствием установлено, что 19 августа 2019 г. Атейба в результате внезапно возникшей ссоры из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия (автомата системы «Калашникова») произвел множественные выстрелы в жителя с. Джирхуа, который от полученных ранений скончался на месте, а Атейба с места преступления скрылся.

По данному факту прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело в отношении Атейба Ч. З. по части 1 статьи 99 и части 1 статьи 217 УК РА.

12 декабря 2019 года подозреваемый Атейба Чакуа был объявлен в розыск и по настоящее время скрывался от следствия и суда.

16 мая оперативники Гудаутского РОВД задержали подозреваемого и водворили в ИВС. Расследование в рамках возобновленного к производству уголовного дела проводит прокуратура Гудаутского района.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 20 мая 2020 10:11

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