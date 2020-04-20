ИЗ 90 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА COVID-19 ПОДТВЕРДИЛСЯ
Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. У одного из них – абхазского курсанта российского военного вуза - диагноз COVID - 19 подтвердился. Он отправлен в Гудаутский госпиталь. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Оперативный штаб обращается к гражданам с просьбой в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
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