ИЗ 90 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА COVID-19 ПОДТВЕРДИЛСЯ

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. У одного из них – абхазского курсанта российского военного вуза - диагноз COVID - 19 подтвердился. Он отправлен в Гудаутский госпиталь. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Оперативный штаб обращается к гражданам с просьбой в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.