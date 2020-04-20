ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ ГИДОВ
Новости Среда, 20 мая 2020 13:50
Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. Срок действия свидетельств об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории Республики Абхазия и их нагрудные знаки (бейджи) продлены на 1 год.
Приказ об этом подписан министром туризма Теймуразом Хишба.
Это решение принято в связи с выработкой приемлемых условий работы в период пандемии коронавируса.
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