ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРБИЗНЕСА АБХАЗИИ ОБЕСПОКОЕНЫ СИТУАЦИЕЙ В ОТРАСЛИ

«Мы ранее уже обсуждали этот вопрос, но тогда мы верили, что скоро все закончится и мы начнем работу. А сегодня уже середина второго квартал, а нам нечем платить налоги и зарплату. Поэтому нам интересно, какие шаги в поддержку предпринимателей готово предпринять правительство? Также возникает вопрос: если границу все же откроют, как именно мы будем работать? Какие меры безопасности при приеме гостей будем использовать?» – интересовалась Калягина.

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. 18 мая в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, состоялось внеочередное собрание членов некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма», на котором обсуждали проблемы, возникшие у турбизнеса в связи с пандемией коронавируса. В частности, речь шла о налогообложении и возможных налоговых льготах со стороны государства в условиях возникшего кризиса и о том, что предприятия отрасли после открытия границы готовы встречать гостей, но с обязательным соблюдением мер безопасности.

По мнению директора национальной туристической компании «Турист» Руслана Кокоскерия, необходимо, как минимум, не только перенести платежи по всем налогам, но и найти возможность упростить систему налогообложения.

В свою очередь директор тургостиницы «Интер-Сухум» Разген Каджая подчеркнул, что в сложившихся условиях очень важно сохранить персонал.

«Нам также важно знать, когда именно откроется граница и откроется ли она вообще в этом году. Большие отели несут огромные расходы по содержанию объектов размещения, поэтому необходимо именно на уровне государства что-то решать с платежами», – считает Каджая.

Директор базы отдыха «Мия» Тамаз Абгаджава согласен с тем, что представителям турбизнеса необходимо знать хотя бы ориентировочные даты открытия границы. Он отметил, что многие туристы напуганы и боятся ехать в Абхазию, поэтому необходимо обеспечить их безопасность и уже сегодня говорить об этом. Ну и, конечно же, очень важно сохранить персонал, обеспечив ему минимальную оплату труда при полном отсутствии загрузки объекта.

«Сегодня в госструктурах работают адекватные люди и они должны пойти нам на встречу. А мы обязаны платить зарплату своим сотрудникам. Что касается безопасности и гостей, и наших сотрудников, то, я считаю, что туристы должны предъявлять на границе паспорт здоровья. Необходимо пересмотреть условия аренды государственных объектов. Мы не можем просто закрыть объект, там необходимо постоянно проводить ремонт и обновление. Надо знать планируемые сроки открытия границы, и тогда можно будет решать вопросы на местах», – подчеркнул директор пансионата «Мюссера» Рустам Бения.

Другие участники встречи считают, что требование на границе паспорта здоровья может отпугнуть туристов. Вполне достаточно просто наличия справки о состоянии здоровья.

Директор отеля «Акуа Ресорт» Низам Хапат сказал об отсутствии поддержки инвесторов со стороны государства.

«Не нужно бояться встречаться с представителями власти. Они должны пойти нам навстречу – найти решение для выхода из сложившейся ситуации. Если не будет помощи государства, то не будет и развития туротрасли, тем более, что суммы на развитие, чаще всего, небольшие, – считает Хапат.

Директор отеля «Апсуана Розе» Илона Ампар также говорила о критической ситуацию с выплатой налогов.

«Отдыхающие осуществили предоплату, государство получило деньги в виде НДС, а сейчас пойдут отмены и требования о возврате денег, так как непонятна ситуация со сроками открытия границ. Туроператоры из-за отсутствия такой информации могут начать требовать возврата предоплаты уже сегодня. И как нам быть с уже оплаченным НДС, если предоплату нужно возвращать? Как сохранить кадры в сложившейся ситуации? И как быть, если граница откроется, а потом вдруг что-то пойдет не так и ее опять закроют?» – спрашивала Илона Ампар.

Участники встречи подчеркивали, что до начала пандемии заявок на отдых в Абхазии было много. Возврата путевок на июнь пока нет, но он может начаться, если власти не определяться со сроками открытия границы. Большая надежда на июль: россияне на самом деле хотят приехать на отдых в Абхазию и надеются, что вопрос с границей в скором времени будет решен.

По мнению Анны Калягиной, сегодня как никогда важна поддержка банков, которые могли бы выдавать кредиты под минимальные проценты и на длительный срок. При этом именно государство могло бы стать гарантом для работающих объектов.

Участники встречи говорили о необходимости определения условий ценообразования для отелей и пунктов питания, чтобы они были разумными и осуществимыми. Они отмечали, что сегодня при требованиях Роспотребнадзора для объектов Краснодарского края, при их соблюдении рентабельность объектов снизится на 50%, а расходы увеличатся на 40%. А как это отразится на Абхазии?

Все интересовались тем, как станут пропускать туристов после открытия границы. Возможно, необходимо помочь государству и организовать на объектах размещения работу медиков и на месте проводить тесты.

Но, самое главное, как считают члены «Абхазского союза туризма» уже сегодня необходимо внести предложение для медиков Абхазии и России об их отдыхе по специальным ценам, а по возможности – бесплатно. Это, по мнению представителей турбизнеса, будет способствовать продвижению имиджа Абхазии.

Зашел разговор и о продвижении бренда Абхазии на территории РФ на государственном уровне. Представители НП «Абхазский союз туризмаприняли решение самостоятельно подготовить соответствующие видеоматериалы.

Подводя итоги встречи, начальник Управления по туризму ТПП РА Инара Даурова подчеркнула, что на туристическую отрасль сферы свалилось немало проблем.

До начала пандемии заявок и желающих отдохнуть в Абхазии с начала этого года было достаточно много.

«ТПП всегда представляла и впредь будет представлять интересы отечественного бизнеса. В преддверии курортного сезона нам очень важно услышать ваше мнение и ваше видение по выходу из сложившейся кризисной ситуации. В ближайшее время многие зарубежные страны будут готовы к восстановлению туристических маршрутов и уже предлагают различные правила предоставления отдыха, но будут ли они приемлемы для Абхазии? Поэтому мы все вместе должны продумать все до мелочей, чтобы не только достойно встретить гостей, но и соблюсти все меры безопасности и туристов, и жителей Абхазии», – резюмировала Инара Даурова.

Участники встречи приняли решение в ближайшее время представить свои предложения по поднятым ими вопросам.