МИНЭКОНОМИКИ: СТАТДАННЫЕ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЮТ БОЛЬШЕЙ ДЕТАЛИЗАЦИИ

«В ходе анализа текущей ситуации в экономике мы столкнулись с некоторыми трудностями в определении фактического положения дел. Несмотря на то, что работа в этом направлении в Госстате велась, ситуация менялась и были положительные изменения, сегодняшняя информация по анализу статистических данных свидетельствует о том, что есть выпадения фактических показателей по определенным разделам», - пояснила она.

Кристина Озган обратила внимание на то, что структура показателей социально-экономического развития Республики Абхазия, представленная в ежегодно издаваемом сборнике «Абхазия в цифрах», требует более точной детализации в разрезе отраслей и порядке формирования данных.

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. Вопросам усовершенствования сбора и обработки информации для составления статистических материалов посвящалась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с председателем Госкомитета по статистики Камой Гогия.

К примеру, по ее словам, такая важная отрасль как «туризм» отдельно не выведена, и представленный материал не позволяет дать полную оценку состоянию отрасли. Имеющиеся статистические данные по разделам «транспорт», «сельское хозяйство» и др. не отражают полную картину состояния отраслей ввиду отсутствия информации по отдельным их направлениям.

Озган также считает, что требует доработки информация по блоку «Рынок труда и уровень жизни населения».

По словам министра, экономисты, анализируя ситуацию в экономике, стремятся к тому, чтобы оценить уровень ВВП, и именно в вопросе соответствия указанного в статистических материалах уровня ВВП фактическому положению дел есть проблемы.

«Есть недостающая информация по отдельным направлениям, и это не дает возможность полноценно смоделировать фактическое положение дел и может влиять на эффективность решений при определении целей и задач, которые стоят на ближайшую перспективу», - отметила она.

По словам председателя Госкомстата Камы Гогия, у ведомства есть трудности со своевременным предоставлением отчетности от организаций, а также сама система отчетности ведется по-старому и новому учету. По ее убеждению, для приведения системы статистики на соответствующий уровень необходимо активное содействие Министерства экономики.

«Госкомитет имеет наработанные предложения, которые будут направлены в ближайшее время», - отметила Кама Гогия.

Кристина Озган выразила готовность подключиться к данному процессу и отметила необходимость проведения соответствующей реформы.

«До конца следующей недели мы ждем от вас все предложения, затем группа специалистов наших ведомств приступит к работе. Мы будем инициировать соответствующие решения Правительства для решения этих задач», - обратилась Кристина Озган к председателю Госстатистики.