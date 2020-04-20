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Абхазия Информ

АСЛАН БАСАРИЯ ПРОИНФОРМИРОВАЛ МИНЭКОНОМИКИ О ПРОДЕЛАННОЙ РУКОВОДСТВОМ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» РАБОТЕ

Новости Среда, 20 мая 2020 17:39
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АСЛАН БАСАРИЯ ПРОИНФОРМИРОВАЛ МИНЭКОНОМИКИ О ПРОДЕЛАННОЙ РУКОВОДСТВОМ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» РАБОТЕ

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. 20 мая вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела встречу с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Асланом Басария.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на встрече обсуждался комплекс вопросов в энергетической отрасли, в том числе техническое состояние энергохозяйства республики, уровень платежей за потребленную электроэнергию, перспективы восстановления и реконструкции имеющихся мощностей, задолженность РУП «Черноморэнерго» по налоговым платежам.

Кристина Озган отметила, что техническое и финансовое состояние отрасли напрямую влияет на экономику и может быть серьезным сдерживающим фактором в развитии.

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Аслан Басария проинформировал министра о проделанной руководством «Черноморэнерго» работе.

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Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 20 мая 2020 17:44

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