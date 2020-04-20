АСЛАН БАСАРИЯ ПРОИНФОРМИРОВАЛ МИНЭКОНОМИКИ О ПРОДЕЛАННОЙ РУКОВОДСТВОМ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» РАБОТЕ

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. 20 мая вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела встречу с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Асланом Басария.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на встрече обсуждался комплекс вопросов в энергетической отрасли, в том числе техническое состояние энергохозяйства республики, уровень платежей за потребленную электроэнергию, перспективы восстановления и реконструкции имеющихся мощностей, задолженность РУП «Черноморэнерго» по налоговым платежам.