НАЗНАЧЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ РЯДА ГОСКОМИТЕТОВ

Гогия Кама Алексеевна родилась в г.Очамчыра в 1964 г.

- председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Халваш Беслан Викторович.

В 1981г. закончила Очамчырскую среднюю школу № 3 с «золотой медалью».

В 1985 г. закончила учебу в Абхазском государственном университете по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» на «красный диплом».

В 1988 г. завершила аспирантуру в Тбилисском государственном университете по специальности «бухгалтер-экономист».

В 1997г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Анализ финансового состояния сельскохозяйственных предприятий» в Московском государственном университете по грифу 08.00.12. «Бухгалтерский учет, аудит и анализ» и в 2015г. - докторскую диссертацию на тему «Методология и организация контроля и аудита в РА». Автор 40 научных трудов, опубликованных в специализированных изданиях Российской Федерации, Германии.

Трудовую деятельность начала с 1985 г. инспектором по госдоходам в финансовом отделе Очамчирского района. С 1989г. по настоящее время, пройдя все ступени преподавательской деятельности с ассистента до доцента кафедры, работает в АГУ.

В 1994-1995гг. работала начальником отдела методологии и анализа Государственной налоговой службы РА. Член рабочей группы по созданию налогового законодательства РА (1994г.)

В 2005г. была назначена заместителем министра – начальником КРУ министерства финансов РА. В 2009г. – начальник Главного контрольного управления Администрации Президента РА.

В 2012г.- начальник КРУ министерства финансов РА. С мая 2015г.- начальник Управления Государственной статистики РА.

Замужем, растит сына.

Читанава Савелий Михайлович

Родился в селе Пакуаш, Очамчырского района, 12 марта 1957 года.

Окончил АГУ в 1987 году.

С 1986 года работал в Институте ботаники АН РА в отделе флоры и растительности.

С 2010 года – зам. директора института ботаники АНА.

Член Русского ботанического общества (1987), член Моск. общества испытателей природы (1988).

Автор 40 науч. публикаций, в том числе трех монографий, посвященных вопросам флористики, географии, охране природы и этноботанике и народной медицине абхазов.

С 2014 – председатель Государственного комитета по экологии и охране природы.

Ботаник, флорист, кандидат биологических наук (2007). Ученик А. А. Колаковского.

Сочинения: Флора Абхазии. Сухум, 2004; Этно-ботанический словарь Абхазии. Сухум, 2007; Абхазо-латинско-русский этно-ботанический словарь. Сухум, 2008.