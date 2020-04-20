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Абхазия Информ

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ЗАПРЕТУ ОТСТРЕЛА БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

Новости Среда, 20 мая 2020 20:07
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И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ЗАПРЕТУ ОТСТРЕЛА БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание с участием руководителей городских служб по вопросу отстрела бродячих собак.

На совещание пригласили представителей волонтеров, которые ухаживают в городе за бездомными собаками.

Руководители служб города доложили мэру о том, как производился отстрел бродячих животных в городе, какие силы и средства для этого были задействованы и как перестроить работу по отлову собак и их размещению в питомнике.

«Нужно выстроить регламент взаимодействия ветеринарной службы, спецавтохозяйства, волонтеров. От волонтеров могут поступать предложения по устройству самого приюта, привлечения специалистов или докторов. Нужно разбить работу на этапы. Регламент нам поможет дисциплинировать работу, выстроить цепочку и поручить службам задачи, которые они должны исполнять. Это надо сделать в самое ближайшее время», – сказал Беслан Эшба и поручил этим заняться руководителю коммунального хозяйства.

По словам мэра, город пока не в силах создать питомник для собак по всем мировым стандартам, но с чего-то надо начинать.

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Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 20 мая 2020 20:15

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