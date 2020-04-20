И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ЗАПРЕТУ ОТСТРЕЛА БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

Руководители служб города доложили мэру о том, как производился отстрел бродячих животных в городе, какие силы и средства для этого были задействованы и как перестроить работу по отлову собак и их размещению в питомнике.

«Нужно выстроить регламент взаимодействия ветеринарной службы, спецавтохозяйства, волонтеров. От волонтеров могут поступать предложения по устройству самого приюта, привлечения специалистов или докторов. Нужно разбить работу на этапы. Регламент нам поможет дисциплинировать работу, выстроить цепочку и поручить службам задачи, которые они должны исполнять. Это надо сделать в самое ближайшее время», – сказал Беслан Эшба и поручил этим заняться руководителю коммунального хозяйства.

По словам мэра, город пока не в силах создать питомник для собак по всем мировым стандартам, но с чего-то надо начинать.