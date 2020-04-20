ПЛАН ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ПО ВСЕМ ВИДАМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВЫПОЛ-НЕН НА 91%

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия, который представил данные о налоговых поступлениях в бюджет республики за 18 дней мая.

Если в апреле начисления достигли критично низкого уровня и составили 40 % от плановых показателей, то в первой декаде мая ситуация значительно изменилась.

Курмазия сообщил, что на 18 мая план за 5 месяцев по всем видам налоговых поступлений выполнен на 91%. На текущий момент в виде налогов поступило 209 млн рублей при плане 189 млн рублей.