ПЛАН ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ПО ВСЕМ ВИДАМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВЫПОЛ-НЕН НА 91%
Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия, который представил данные о налоговых поступлениях в бюджет республики за 18 дней мая.
Если в апреле начисления достигли критично низкого уровня и составили 40 % от плановых показателей, то в первой декаде мая ситуация значительно изменилась.
Курмазия сообщил, что на 18 мая план за 5 месяцев по всем видам налоговых поступлений выполнен на 91%. На текущий момент в виде налогов поступило 209 млн рублей при плане 189 млн рублей.
Он отметил, что перевыполнение в мае обеспечено за счёт уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года.
По мнению главы налогового ведомства, прогноз на июнь неблагоприятный, показатели фактических поступлений и их отставание от плана могут достигать уровня отставания в апреле.
Премьер-министр уделил внимание вопросу обеспечения отсрочки уплаты налоговых платежей для предприятий.
«Считаю задачу по поддержке предпринимательской деятельности важным вопросом повестки в период угрозы экономической безопасности, поэтому обратите внимание на необходимость рассмотрения возможности возмещения уплаты НДС предпринимателям-отельерам, совершившим авансовые платежи без учёта фактического дохода при расчете налога на добавленную стоимость», – сказал Александр Анкваб министру.
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