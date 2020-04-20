 

В мире

ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ВЫСТУПИЛА ЗА ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ
мая 20 2020

ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ВЫСТУПИЛА ЗА ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ

Саломе Зурабишвили при этом отметила, что для переговоров необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат ТБИЛИСИ,…
РЕКТОР МГИМО: ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
мая 19 2020
РЕКТОР МГИМО: ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В АВГУСТЕ
мая 16 2020
ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В АВГУСТЕ

Календарь событий

« Февраль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАН ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ПО ВСЕМ ВИДАМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВЫПОЛ-НЕН НА 91%

Новости Среда, 20 мая 2020 20:15
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАН ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ПО ВСЕМ ВИДАМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВЫПОЛ-НЕН НА 91%

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия, который представил данные о налоговых поступлениях в бюджет республики за 18 дней мая. 

Если в апреле начисления достигли критично низкого уровня и составили 40 % от плановых показателей, то в первой декаде мая ситуация значительно изменилась. 

Курмазия сообщил, что на 18 мая план за 5 месяцев по всем видам налоговых поступлений выполнен на 91%. На текущий момент в виде налогов поступило 209 млн рублей при плане 189 млн рублей. 

Он отметил, что перевыполнение в мае обеспечено за счёт уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года.

По мнению главы налогового ведомства, прогноз на июнь неблагоприятный, показатели фактических поступлений и их отставание от плана могут достигать уровня отставания в апреле. 

Премьер-министр уделил внимание вопросу обеспечения отсрочки уплаты налоговых платежей для предприятий.

«Считаю задачу по поддержке предпринимательской деятельности важным вопросом повестки в период угрозы экономической безопасности, поэтому обратите внимание на необходимость рассмотрения возможности возмещения уплаты НДС предпринимателям-отельерам, совершившим авансовые платежи без учёта фактического дохода при расчете налога на добавленную стоимость», – сказал Александр Анкваб министру.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 20 мая 2020 20:27

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ЗАПРЕТУ ОТСТРЕЛА БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК В РЕСПУБЛИКЕ ВЫЯВЛЕНО 24 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.