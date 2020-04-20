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Абхазия Информ

С НАЧАЛА КАРАНТИНА В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО 24 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Среда, 20 мая 2020 20:28
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С НАЧАЛА КАРАНТИНА В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО 24 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик и главным санитарным врачом столицы Аллой Беляевой.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, специалисты сферы санитарно-эпидемиологического контроля доложили главе правительства о реализации мер по защите населения от коронавируса.

Людмила Скорик сообщила, что на 20 мая лабораторией СЖС произведено 894 исследования на выявление коронавирусной инфекции в организме человека путем путём ПЦР-диагностики биоматериала.

Из общего количества исследований с учётом повторных контрольных тестирований в республике выявлено 24 больных коронавирусной инфекцией COVID-2019.

По словам санитарных врачей, в Абхазии приступили к использованию поступивших тестов ИФА-диагностики, которые позволяют определять антитела к коронавирусу с помощью иммуноферментного анализа.

Алла Беляева добавила, что сегодня произведён контрольный анализ курсантам российских военных вузов, находящихся на изоляции в пансионате «Айтар» в Сухуме. Второй группе студентов тестирование произведут завтра. В случае исключения заболевания около 60 курсантов отправятся домой.

Санитарные врачи сообщили Александру Анквабу, что на данный момент в Гудаутском госпитале проходят лечение от коронавируса 19 пациентов. Группа медицинских специалистов, оказывающих лечение больным, 22 мая отправится на 14-дневный карантин.

Кроме того, взяты анализы у 13 курсантов Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ в день прибытия первой группы.

23 мая ожидается приезд в республику еще 12 курсантов МЧС РА, проходящих обучение в Российской Федерации. Всем вновь прибывшим проведут диагностирование по новому принципу – на первые и пятые сутки по прибытии в республику. В случае отрицательных диагностических показателей студенты также будут отпущены с карантина.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Среда, 20 мая 2020 21:53

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