С НАЧАЛА КАРАНТИНА В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО 24 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Из общего количества исследований с учётом повторных контрольных тестирований в республике выявлено 24 больных коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Людмила Скорик сообщила, что на 20 мая лабораторией СЖС произведено 894 исследования на выявление коронавирусной инфекции в организме человека путем путём ПЦР-диагностики биоматериала.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, специалисты сферы санитарно-эпидемиологического контроля доложили главе правительства о реализации мер по защите населения от коронавируса.

По словам санитарных врачей, в Абхазии приступили к использованию поступивших тестов ИФА-диагностики, которые позволяют определять антитела к коронавирусу с помощью иммуноферментного анализа.

Алла Беляева добавила, что сегодня произведён контрольный анализ курсантам российских военных вузов, находящихся на изоляции в пансионате «Айтар» в Сухуме. Второй группе студентов тестирование произведут завтра. В случае исключения заболевания около 60 курсантов отправятся домой.

Санитарные врачи сообщили Александру Анквабу, что на данный момент в Гудаутском госпитале проходят лечение от коронавируса 19 пациентов. Группа медицинских специалистов, оказывающих лечение больным, 22 мая отправится на 14-дневный карантин.

Кроме того, взяты анализы у 13 курсантов Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ в день прибытия первой группы.

23 мая ожидается приезд в республику еще 12 курсантов МЧС РА, проходящих обучение в Российской Федерации. Всем вновь прибывшим проведут диагностирование по новому принципу – на первые и пятые сутки по прибытии в республику. В случае отрицательных диагностических показателей студенты также будут отпущены с карантина.