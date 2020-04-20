С НАЧАЛА КАРАНТИНА В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО 24 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик и главным санитарным врачом столицы Аллой Беляевой.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, специалисты сферы санитарно-эпидемиологического контроля доложили главе правительства о реализации мер по защите населения от коронавируса.
Людмила Скорик сообщила, что на 20 мая лабораторией СЖС произведено 894 исследования на выявление коронавирусной инфекции в организме человека путем путём ПЦР-диагностики биоматериала.
Из общего количества исследований с учётом повторных контрольных тестирований в республике выявлено 24 больных коронавирусной инфекцией COVID-2019.
По словам санитарных врачей, в Абхазии приступили к использованию поступивших тестов ИФА-диагностики, которые позволяют определять антитела к коронавирусу с помощью иммуноферментного анализа.
Алла Беляева добавила, что сегодня произведён контрольный анализ курсантам российских военных вузов, находящихся на изоляции в пансионате «Айтар» в Сухуме. Второй группе студентов тестирование произведут завтра. В случае исключения заболевания около 60 курсантов отправятся домой.
Санитарные врачи сообщили Александру Анквабу, что на данный момент в Гудаутском госпитале проходят лечение от коронавируса 19 пациентов. Группа медицинских специалистов, оказывающих лечение больным, 22 мая отправится на 14-дневный карантин.
Кроме того, взяты анализы у 13 курсантов Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ в день прибытия первой группы.
23 мая ожидается приезд в республику еще 12 курсантов МЧС РА, проходящих обучение в Российской Федерации. Всем вновь прибывшим проведут диагностирование по новому принципу – на первые и пятые сутки по прибытии в республику. В случае отрицательных диагностических показателей студенты также будут отпущены с карантина.
Последнее от
- ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: У ВСЕХ 46 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ЧЕЛОВЕК РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
- ПЛАН ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ПО ВСЕМ ВИДАМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВЫПОЛНЕН НА 91%
- И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ЗАПРЕТУ ОТСТРЕЛА БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
- НАЗНАЧЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ТРЕХ ГОСКОМИТЕТОВ
- АСЛАН БАСАРИЯ ПРОИНФОРМИРОВАЛ МИНЭКОНОМИКИ О ПРОДЕЛАННОЙ РУКОВОДСТВОМ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» РАБОТЕ