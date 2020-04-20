ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: У ВСЕХ 46 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ЧЕЛОВЕК РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Сухум. 20 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирус взят у 46 человек. Ни у кого из них диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился, сообщает вечером 20 мая оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
34 человека сегодня в течение дня выписаны из обсервации в столичном пансионате «Айтар». Все они военные курсанты: 32 - по линии Минобороны и 2 – по линии МВД. У всех у них тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент умер.
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