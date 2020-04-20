21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Традиционно с утра у мемориала памяти махаджиров на сухумской набережной собираются представители общественност, руководители республики, школьники и студенты, репатрианты, чтобы отдать дань памяти тысячам абхазам, вынужденным покинуть Родину из-за трагических перипетий истории. В этот день несут цветы к памятнику, символу драмы абхазского народа, незаживающей раной, разделившей народ. Этот скорбный день отмечают и потомки абхазов вместе с другими народами Кавказа на другом берегу Черного моря в Турции. за морем в Турции.

Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции. Ранее этот день в Абхазии отмечали 31 мая, но с 2011 года он отмечается 21 мая.

Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ . 21 мая в Абхазии отмечают День памяти махаджиров. 21 мая 1864 года – день окончания Русско-Кавказской войны, в результате которой в XIX веке тысячи абхазов покинули свою историческую Родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока.

Изначально на этом месте на Сухумской набережной был заложен 31 мая 1990 года памятный камень. А в сентябре 2010 года на месте камня установили памятник абхазским махаджирам – жертвам Кавказской войны 19 века. Памятник представляет собой отлитые из бронзы фигуры всадника и коня, поднятая вверх и сжатая в кулак рука наездника символизирует стремление к возрождению. Автор скульптуры – известный абхазский художник и скульптор Геннадий Лакоба. Помимо исторической памятник, безусловно, имеет и высокую художественную ценность.

Потомки абхазских махаджиров приносят венки на побережье провинции Кефкен (Турция), куда в 80-ых годах XIX столетия турецкие корабли высаживали тысячи абхазов. Многие из них вынуждены были жить в пещерах, там и умирали от голода и болезней. Кто-то смог, пережив трагедию потери родной земли, выжить в чужой стране, начать новую жизнь, наладить быт. В Кефкене есть историческое абхазское кладбище, которое еще называют «кладбищем Вязов». Абхазы в Турции, несмотря на весь драматизм исторической ситуации, смогли сохранить свой язык, традиции, родовой уклад жизни, ментальность. Люди старались селиться в местах, похожих по ландшафту на покинутые в Абхазии села. В каждой семье из поколения в поколение передается мечта о возвращении на Родину, в Абхазию.

Власти Абхазии на протяжении более дух десятков лет стараются делать все возможное для осуществления процесса репатриации, вопросами которого занимаются Госкомитет по репатриации и фонд. За эти годы на Родину вернулись более 3 тысяч абхазов, среди них есть ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г., есть погибшие герои.

Многие вернувшиеся на Родину молодые люди смогли наладить бизнес, принося пользу экономике страны. Они также активно занимаются и социальными благотворительными программами, участвуют в общественно-политической жизни страны.

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, памятные мероприятия в Абхазии носят камерный характер.

Накануне Дня памяти махаджиров в Сухуме появился объект стрит-арта. Художник-репатриант из Турции Кадир Тванба украсил бетонную стену на Убыхской улице работой «Приветствие ласточки». На стене изображен мужчина в черкеске и башлыке без лица, выпускающий из рук ласточку. Молодой человек посвятил свое творение 21 Мая - Дню памяти махаджиров. В реализации этого проекта художнику помогла общественная организация «Амч» («Сила»). (Видео на сайте - https://www.ekhokavkaza.com/a/30621096.html).

Приглашенных гостей из-за рубежа не будет, уточнили организаторы памятных мероприятий.

У памятника махаджирам будет зажжена огромная ритуальная древовидная свеча ащамака. Организаторы акции - активисты Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК). По словам исполнительного секретаря ВААК Инара Гицба, ащамака изготовлена из воска, предоставленного пчеловодами из семи районов Абхазии. «Зажженная свеча не только символ памяти всех жертв этой трагедии, но и своего рода маяк, освещающий дальнейший путь будущим поколениям», - сказал Гицба.

Всем участникам действа будут раздавать ленты с орнаментом, символизирующем плетение свечи.. На берегу моря будет зажжен т.н. «нартский костер», в море будут опущены цветочные гирлянды. Певица Мадина Кварацхелия исполнит колыбельную махаджиров «Щищь нани», и песню о горах «Ащьхакуа».

По завершении вечера, всем желающим раздадут небольшие фрагменты свечи, чтобы каждый мог унести с собой не только частицу памяти, но и свет веры, надежды, любви к жизни.