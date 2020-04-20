АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ШОЙГУ С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия поздравил министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с юбилеем:

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"Многоуважаемый Сергей Кужугетович, примите мои поздравления в связи с 65-летием!

Вся Ваша жизнь посвящена ответственному служению народу и Российскому государству. Она насыщена яркими событиями, большими успехами в формировании эффективных сил спасения в чрезвычайных условиях, современной армии, укреплении обороноспособности России, в международном военном сотрудничестве, в том числе в борьбе с терроризмом.

Это обеспечивается Вашим высоким авторитетом, исключительным профессионализмом и богатым жизненным опытом.

В Абхазии с особой теплотой помнят о Вашем личном вкладе в урегулирование грузино-абхазского военного конфликта и неоценимую помощь в спасении гражданского населения г. Ткуарчала и Очамчырского района от гуманитарной катастрофы. Благодаря этой беспрецедентной миротворческой операции под Вашим непосредственным руководством сегодня под мирным небом в нашей стране выросло новое поколение людей.

Несомненно, Вас еще ждут большие успехи в служении России.

Сердечно желаю Вам, многоуважаемый Сергей Кужугетович, доброго здравия и долгих лет жизни".