ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ И ЗАВОД ПО ОЧИСТКЕ И ФАСОВКЕ МЕДА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

«Наша главная задача – обеспечить фермерам, крестьянам беспрепятственный доступ на внешние рынки, налаживание контактов с контрагентами, закупка их продукции, хранение, формирование экспортных партий и осуществление самого вывоза продукта и его сбыта на внешнем рынке», - рассказал директор.

РУП «Абхазпродэкспорт» создан в 2017 году, владеет плодовоовощным хранилищем, расположенным в поселке Агудзера Гулрыпшкого района. Овощехранилище было построено на средства, выделенные из «Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию РА» - 118 млн рублей. Хранилище введено в эксплуатацию в 2014 году. Общая площадь двенадцати холодильных камер 1 404 кв.м. вместимостью 2500-2700 тонн. Объем принятой в 2019 году продукции составил 500 тонн.

«Нам надо постепенно заниматься поддержкой предпринимательской деятельности по выращиванию фруктов, овощей и другой продукции на личных участках жителей районов. Хорошие показатели в этой отрасли смогут обеспечить и продовольственную безопасность нашего государства. Пандемия наглядно нам показала, что важно иметь собственную продукцию. Овощехранилище должно в полной мере выполнять свои функции», – сказал первый вице-премьер Беслан Джопуа.

В программу поездки вошёл также осмотр завода по очистке и фасовке мёда в селе Кындыг.

РУП «Абхазмёд» министерства сельского хозяйства также построен на средства Комплексного плана. Завод принят на баланс Минсельхоза в 2019 году.

Сметная стоимость завода с учётом оборудования - 41 млн рублей.

Директора РУП Даур Тугуш рассказал о ситуации на объекте:

«В декабре 2018 года министерство сельского хозяйства выделило денежные средства в размере 10 млн рублей на закуп мёда у населения. На выделенные средства было закуплено 33 тонны мёда по цене 300 рублей за кг. Однако дальнейшая реализация фасованного меда затруднительна, так как на территории Российской Федерации оптовые цены на мёд значительно ниже трёхсот рублей, в связи с чем продукция РУП «Абхазмёд» является неконкурентной. В дальнейшем, при снижении закупочных цен на сырьё, есть перспектива выхода на российский рынок».

Беслан Джопуа осмотрел оборудование завода, полуавтоматическую линию, помещения для проведения лабораторных исследований и хранения фасованной продукции.

«Осмотренные мною объекты были построены за счёт Комплексного плана социально-экономического развития республики, но те задачи, которые ставило правительство, сегодня не выполняются. В первую очередь это – закупка сельхозпродукции у крестьян, хранение и переработка продукции, выращиваемой в Абхазии. Сегодня, к сожалению, ни одно из этих предприятий не работает в этом направлении. Завод готов очищать и фасовать до двух тонн в день, но этого сегодня не делается, будем разбираться», - подытожил Джопуа.