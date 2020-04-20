ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА НОВОГО И.О. ГЛАВЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАГРАТА БОДЖГУА
Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания представил активу Гудаутского района назначенного 19 мая исполняющим обязанности главы района Баграта Боджгуа, сообщает пресс-служба президента. В церемонии представления принял участие вице-президент Бадра Гунба.
Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников администрации за проделанную работу.
Аслан Бжания призвал и.о главы района при подборе кадров руководствоваться исключительно профессиональными и моральными качествами человека.
"У нас было много проблем, к ним добавилась ещё одна - охватившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции. Основной удар принял ваш район, здесь лечат заразившихся этой инфекцией, за что выражаю вам огромную благодарность", - заявил президент.
Глава государства сообщил, что на территории гудаутской районной больницы строится специальное сооружение, где будет размещен приобретенный аппарат компьютерной томографии. "В течение месяца он будет запущен", - сказал Аслан Бжания.
И. о. главы районной Администрации Боджгуа поблагодарил главу государства за оказанное доверие и заверил, что будет честно работать на благо Гудаутского района и его жителей.
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