ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА НОВОГО И.О. ГЛАВЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАГРАТА БОДЖГУА

"У нас было много проблем, к ним добавилась ещё одна - охватившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции. Основной удар принял ваш район, здесь лечат заразившихся этой инфекцией, за что выражаю вам огромную благодарность", - заявил президент.

Глава государства сообщил, что на территории гудаутской районной больницы строится специальное сооружение, где будет размещен приобретенный аппарат компьютерной томографии. "В течение месяца он будет запущен", - сказал Аслан Бжания.

И. о. главы районной Администрации Боджгуа поблагодарил главу государства за оказанное доверие и заверил, что будет честно работать на благо Гудаутского района и его жителей.