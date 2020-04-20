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Абхазия Информ

РУСТАМ ЛАТИПОВ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ – НАЧАЛЬНИКОМ ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА.

Новости Четверг, 21 мая 2020 20:20
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Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указ «О заместителе Председателя – начальнике Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия»

В соответствии с указом полковник Чачхиани Нодари Георгиевич освобожден от воинской должности заместителя председателя – начальника Пограничного отряда Службы госбезопасности РА.

Чачхиани зачислен в распоряжение председателя СГБ РА.

Заместителем председателя – начальником Пограничного отряда СГБ назначен полковник Латипов Рустам Эргашевич.

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