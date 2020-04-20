РУСТАМ ЛАТИПОВ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ – НАЧАЛЬНИКОМ ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА.
Сухум. 21 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указ «О заместителе Председателя – начальнике Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия»
В соответствии с указом полковник Чачхиани Нодари Георгиевич освобожден от воинской должности заместителя председателя – начальника Пограничного отряда Службы госбезопасности РА.
Чачхиани зачислен в распоряжение председателя СГБ РА.
Заместителем председателя – начальником Пограничного отряда СГБ назначен полковник Латипов Рустам Эргашевич.
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