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Абхазия Информ

ЦАХНАКИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Новости Пятница, 22 мая 2020 17:09
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ЦАХНАКИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. Все участники рабочей поездки в Москву прошли тестирование на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на встрече с журналистами, посвященной гуманитарной акции помощи Движения предпринимателей Абхазии «МЫ ВМЕСТЕ».

«В ходе рабочего визита все члены абхазской делегации – президент Аслан Бжания, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган находились в достаточно жестких условиях изоляции. После возвращения в республику президент строго соблюдал режим самоизоляции, как и вице-премьеры. Все они дважды прошли тестирование и никаких симптомов болезни мы не обнаружили. Более того, результаты проведенных анализов отрицательные», – сказал Тамаз Цахнакия.

Заместитель главы администрации президента Джансух Нанба также подтвердил, что делегация соблюдала все правила во время визита в Москву.

"Выезд руководства республики в Россию, безусловно, имел очень важное значение для нашей страны. При. этом соблюдались все меры предосторожности, чтобы не допустить инфицирования», - сказал Нанба.

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