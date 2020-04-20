ЦАХНАКИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. Все участники рабочей поездки в Москву прошли тестирование на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на встрече с журналистами, посвященной гуманитарной акции помощи Движения предпринимателей Абхазии «МЫ ВМЕСТЕ».
«В ходе рабочего визита все члены абхазской делегации – президент Аслан Бжания, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган находились в достаточно жестких условиях изоляции. После возвращения в республику президент строго соблюдал режим самоизоляции, как и вице-премьеры. Все они дважды прошли тестирование и никаких симптомов болезни мы не обнаружили. Более того, результаты проведенных анализов отрицательные», – сказал Тамаз Цахнакия.
"Выезд руководства республики в Россию, безусловно, имел очень важное значение для нашей страны. При. этом соблюдались все меры предосторожности, чтобы не допустить инфицирования», - сказал Нанба.
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