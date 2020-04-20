ДВИЖЕНИЕ «МЫ ВМЕСТЕ» СОБРАЛО 56 МЛН 668 ТЫСЯЧ 255 РУБЛЕЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ МЕДОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИКАМЕНТОВ

«Это хороший пример совместной деятельности разных людей, которые, невзирая на свои политические взгляды и национальность, объединились в сложное для Абхазии время. Спасибо им всем за это. Но, с другой стороны мы все делали это для своей республики», – подчеркнул Ачба.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в акции по сбору средств для приобретения медоборудования и медикаментов.

Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ . Движением предпринимателей Абхазии «МЫ ВМЕСТЕ» собрано 56 млн 668 тысяч 255 рублей. Об этом на пресс-конференции в конференц-зале гостиницы «Атриум-Виктория» сообщил журналистам один из основателей Движения, гендиректор ООО «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба.

Он отметил, что среди участников движения было немало тех, кто скептически относился к существованию коронавирусной инфекции. Несмотря на это за сравнительно короткий срок, была собрана приличная сумма денег. Первые взносы поступила 27 марта.

Он отдельно отметил вклад «Фонда имени Келешбея Чачба», который перечислил более 15 млн рублей.

В тоже время, по мнению Ачба не стоит забывать и о тех, кто внес по 10 тысяч рублей – каждый помогал своей республике в силу своих финансовых возможностей, несмотря собственные трудности.

Ачба отдельно отметил гендиректора ООО СП «А-Мобаил», координатора движения Бориса Барциц, который выполнял практически всю оперативную работу, и врача Викторию Тарба, конкретно занимавшуюся приобретением медикаментов, оборудования и средств защиты в Москве.

«Нам доверили такое важное дело, и мы старались быть честными и открытыми и действовали по принципу: «Делай что можешь, и будь, что будет». Более того, стало понятно, что мы можем друг другу верить, потому что у нас одна страна, и мы можем все вместе что-то для нее сделать», – констатировал Николай Ачба.

В свою очередь Борис Барциц напомнил, что 25 марта и.о президента Абхазии обратился к абхазским предпринимателям с просьбой об оказании помощи государству в борьбе с коронавирусной инфекцией. 26 марта прошла первая встреча предпринимателей, которые и создали движение «МЫ ВМЕСТЕ» и выработали алгоритм его работы. При этом было решено обеспечить открытость и прозрачность со сбором и расходованием средств. Для этого был создан специальный сайт и страницы в соцсетях.

С 27 марта за неделю на спецсчет Минздрава был перечислен 31 млн рублей. Всего в благотворительной акции приняли участие 88 абхазских предпринимателей. На 54 млн 942 тысячи 857 рублей уже закуплено медицинское оборудование, тесты, медицинские препараты и компьютерный томограф.

Борис Барциц обратил внимание на сложности при медоборудования и медпрепаратов, потому что многие фирмы отказывались сотрудничать с нерезидентами России и Минздравом РА. Поэтому решение проблем с закупом взяла на себя «Московская Абхазская Диаспора», которая обеспечила и доставку всего приобретенного в Абхазию.

«Мы закупали все необходимое исключительно по заявке Минздрава. Именно благодаря предпринятым мерам и руководства страны, и штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и Минздрава, мы смогли стабилизировать ситуацию в республике. Отдельная благодарность медикам, которые сегодня находятся на передовой», – сказал Борис Барциц.

Затем с видеообращением выступил глава «Московской Абхазской Диаспоры» Беслан Агрба. Он поблагодарил всех доноров движения, отметив при этом, что в Москве к акции присоединилось более 100 человек, в том числе не абхазов.

Он также отметил вклад «Фонда имени Келешбея Чачба», Николая Ачба, Алхаса Аргуна и других абхазских предпринимателей, которые собрали почти 60 млн рублей. Поблагодарил он и Бориса Барциц – за исполнительное руководство, представителей МАД Беслана Шакая, Инну Барчан, Нару Папба, Руслана Хагба, врача Викторию Тарба и многих др.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия напомнил, что первый случай коронавирусной инфекции в мире был зафиксирован 31 декабря, и уже в январе 2020 коронавирус распространился не только в Китае, но и в странах Западной Европы, а также на Дальнем Востоке России.

«Правительство Абхазии приняло все меры, в том числе и жесткие ограничительные по закрытию границы. В то время никто не знал, как проводить диагностику, поэтому мы делали ставку на профилактику, поскольку своими силами мы не справились бы с заболеванием. И, как следствие – обратились к предпринимателям и абхазской диаспоре за помощью», – сказал Цахнакия.

По его словам, сегодня Гудаутская центральная районная больница полностью обеспечена всем необходимым оборудованием, защитными средствами и медицинскими препаратами. В общей сложности в Абхазии подготовлено до 700 койко-мест в трех медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом, включая 350 – в Гудаутской ЦРБ.

Министр сообщил, что на сегодня в республике зарегистрировано 25 заболевших коронавирусом, из них 17 – находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 6 выздоровели и выписаны из больницы, одна пациента 1925 года рождения – умерла. Еще один – военнослужащий российской военной базы находится в военном лазарете.

«Можно со всей ответственностью сказать, что ситуация у нас стабильная, хотя почти ежедневно фиксируются заболевшие из числа курсантов военных вузов России. Из 25 заболевших – 16 именно военные курсанты», – подчеркнул Цахнакия.

Он напомнил, что курсанты, а также контактировавшие с больными коронавирусом медики, находятся на обсервации в сухумском пансионате «Айтар». В течение пяти дней все они будут обследованы с помощью диагностических комплектов на определение антител IgG / IgM. Эти тесты позволяют определять антитела к коронавирусу с помощью иммуноферментного анализа.

«Огромное спасибо всем, кто оказал такую серьезную поддержку здравоохранению. И все же я надеюсь, что мы сможем избежать серьезных последствий. Хочу еще раз отметить – расслабляться рано! Во всем мире и в той же России регистрируется стабильный рост заболевших, а значит существует риск завоза в Абхазию инфекции извне. Поэтому крайне важно продолжать соблюдать условия самоизоляции, другие санитарные нормы и не участвовать в массовых мероприятиях, соблюдать социальную дистанцию», – подчеркнул Тамаз Цахнакия.

По мнению министра, о снятии всех барьеров можно будет говорить лишь после того, как в России эпидемия пойдет на спад. Тогда и у нас можно будет отменить какие-то запреты.

«Впереди осень и зима, и есть прогнозы, что коронавирус вернется», – констатировал Цахнакия.

Он также сообщил, что на днях, «Русская община Абхазии» дополнительно передала Минздраву 9 млн 150 тысяч рублей.

Член оперативного штаба по защите населения от коронавируса, депутат парламента Алхас Джинджолия поблагодарил участников движения «МЫ ВМЕСТЕ» не только за материальную поддержку отечественного здравоохранения, но и за оперативность при столкновении с серьезными проблемами.

«Поддержка предпринимателей неоценима. Вы протянули нам руку помощи. и благодаря вам удалось полностью оснастить Гудаутскую больницу. Этого хватит на многие годы. Надеюсь, что и в дальнейшем все проблемы будут решаться также оперативно и всеми вместе», – отметил Джинджолия.

Заместитель главы Администрации президента Абхазии Джансух Нанба сообщил, что ему поручена почетная миссия от имени президента Аслана Бжания и всего руководства страны поблагодарить предпринимателей за поддержку государства.

«Проделанная вами огромная работа дала свой результат, и ей дана самая высокая оценка. Предприниматели Абхазии, «Московская абхазская диаспора», представители нашей диаспоры в Голландии и простые граждане проявили инициативу и внесли свою лепту в борьбу с коронавирусом. Было очень много проблем с закупом медоборудования, медпрепаратов и средств защиты, но никто из вас не преследовал маркетинговые или коммерческие цели, и уж тем более никто не стремился к пиару. Вы просто делали свое дело, и это и есть патриотизм! Никто не остался равнодушным, и это дало свои результаты», – заявил Джансух Нанба.

Он подчеркнул, что по поручению президента, все, что приобретено на средства предпринимателей, распределено по медучреждениям, обязательно найдет своего адресата и принесет пользу нашим гражданам.

«То, что сделали наши предприниматели и диаспора – это пример того, что мы способны найти здоровые силы для решения глобальных вопросов на благо нашего государства», – резюмировал Джансух Нанба.

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Движением предпринимателей Абхазии «МЫ ВМЕСТЕ» собрано 56 млн 668 тыс. 255 рублей

Фонд имени Келешбея Чачба передал в общей сложности 15 млн 450 тыс. рублей (8 млн руб. - 3 апреля и 7 млн 450 тыс. руб. – 19 мая).

ООО «Вина и воды Абхазии» перечислили 7 млн руб. ( 27 марта – 5 млн руб. и 19 мая – 2 млн руб.).

По 5 млн руб. внесли ЗАО «Аквафон» и СП «А-Мобаил»; 3 млн руб. – ООО «АПСНЫ ДЮ ТИ;, по 2 млн руб. – ООО «Премиум» и Ардзинба Мадина Владиславовна; по 1 млн руб. ООО «АЗиД», ООО с иностранными инвестициями «Хамса», ООО СП «Абхазморпром» и ООО «Блек СииФиш», ООО «БрикАпс»; 900 тыс. руб. - ЦМР Банк ООО (Россия); по 500 тыс. руб. – Национальный Банк РА, Рицинский реликтовый национальный парк, ООО «Пивоваренный завод «Сухумский»», ООО СП «Сухумский рыбкомбинат плюс», ООО «Конти-Опт», РУП «Комплекс Новоафонской пещеры им. Г. Смыр», ООО "Биофарма" (г. Ростов-на-Дону), ООО Торговый центр "Позитив" ( с. Мачара Сухумского района)

Весь список поступлений можно посмотреть по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R6CULNSObjBLN-QBx9FumjwJvPmqCxBhJFwNR2PkuMo/edit#gid=0