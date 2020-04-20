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Абхазия Информ

СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ УТВЕРДИЛО КАНДИДАТУРУ БЕСЛАНА ЭШБА

Новости Пятница, 22 мая 2020 15:31
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СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ УТВЕРДИЛО КАНДИДАТУРУ БЕСЛАНА ЭШБА

Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского собрания на заседании 22 мая, рассмотрев представление президента Аслана Бжания, дали согласие на назначение Беслана Эшба главой Администрации Сухума.

Из 26 депутатов на сегодняшнем заседании присутствовали 25 человек. За утверждение кандидатуры Беслана Эшба проголосовали 24 депутата, один - против.

«Сегодня, я стал очевидцем того, что заложено хорошее начало для взаимодействия Сухумского городского собрания с президентом. Я надеюсь на дальнейшую плодотворную совместную работу. Беслана Федоровича поздравляю от души», - сказал глава Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа.

Беслан Эшба поблагодарил депутатов собрания за оказанное доверие.

«Я постараюсь оправдать то высокое доверие, которое мне оказано. В первую очередь хочу поблагодарить президента, который обратился к вам с просьбой утвердить мою кандидатуру. Со всех сторон огромный кредит доверия, и для меня это очень большой аванс, чтобы оправдать эти надежды», - сказал Беслан Эшба.

В соответствии со статьей 24 закона «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» главы администраций города, района, города в районе назначаются президентом Республики Абхазия по согласованию с Собранием соответствующей административно-территориальной единицы.

Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня представления президентом Республики Абхазия кандидатуры на должность главы администрации города, района, города в районе принимает решение о даче согласия на назначение главы администрации города, района, города в районе большинством голосов от общего числа депутатов Собрания.

30 апреля указом президента Б. Эшба был назначен исполняющим обязанности главы столичной администрации.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 22 мая 2020 15:36

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