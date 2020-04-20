СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ УТВЕРДИЛО КАНДИДАТУРУ БЕСЛАНА ЭШБА

«Сегодня, я стал очевидцем того, что заложено хорошее начало для взаимодействия Сухумского городского собрания с президентом. Я надеюсь на дальнейшую плодотворную совместную работу. Беслана Федоровича поздравляю от души», - сказал глава Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа.

Из 26 депутатов на сегодняшнем заседании присутствовали 25 человек. За утверждение кандидатуры Беслана Эшба проголосовали 24 депутата, один - против.

Беслан Эшба поблагодарил депутатов собрания за оказанное доверие.

«Я постараюсь оправдать то высокое доверие, которое мне оказано. В первую очередь хочу поблагодарить президента, который обратился к вам с просьбой утвердить мою кандидатуру. Со всех сторон огромный кредит доверия, и для меня это очень большой аванс, чтобы оправдать эти надежды», - сказал Беслан Эшба.

В соответствии со статьей 24 закона «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» главы администраций города, района, города в районе назначаются президентом Республики Абхазия по согласованию с Собранием соответствующей административно-территориальной единицы.

Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня представления президентом Республики Абхазия кандидатуры на должность главы администрации города, района, города в районе принимает решение о даче согласия на назначение главы администрации города, района, города в районе большинством голосов от общего числа депутатов Собрания.

30 апреля указом президента Б. Эшба был назначен исполняющим обязанности главы столичной администрации.