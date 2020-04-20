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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН: «МЫ ОБЯЗАНЫ УЧИТЫВАТЬ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ПРИНИМАТЬ СВОЕВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ»

Новости Пятница, 22 мая 2020 15:11
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КРИСТИНА ОЗГАН: «МЫ ОБЯЗАНЫ УЧИТЫВАТЬ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ПРИНИМАТЬ СВОЕВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ»

Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. Вопросам учета, налогообложения и задолженностям по налоговым платежам посвящалась рабочая встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия.

Министерство экономики проводит оценку налоговых поступлений от деятельности в различных отраслях экономики как предприятий госсектора, так и частных организаций. По поступающим от министерства по налогам и сборам сведениям, за предприятиями и организациями числится значительная задолженность по налоговым платежам, которая градируется на текущую и просроченную задолженность.

«Необходимо выработать план мероприятий по решению этого вопроса с целью повышения уровня администрирования и эффективности мер воздействия. В обществе много мнений относительно эффективности существующей налоговой системы, отсутствия Налогового кодекса, как главного инструмента налоговой политики государства, и справедливости нагрузки на бизнес. Мы обязаны учитывать проблемы и тенденции в экономике и принимать своевременные решения по управлению этой системой», - сказала Кристина Озган.

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия отметил, что у ведомства есть предложения, которые необходимо принимать на уровне Правительства. Среди них - концептуальное определение режимов налогообложения, градация бизнеса, упорядочение учета недвижимости и землепользователей, полноценный статистический учет и др.

В ходе встречи Озган и Курмазия обсудили проблему роста задолженности по налогам у госкомпаний, а также меры по поддержанию субъектов экономики из-за ограничений, введенных в республике в связи с эпидемий коронавирусной инфекции.

Руководители двух министерств пришли к выводу о необходимости определиться в подходах к решению накопившихся проблем и внести соответствующие инициативы на рассмотрение правительства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 22 мая 2020 15:12

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