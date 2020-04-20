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Абхазия Информ

КОЛЛЕКТИВУ ГОСКОМИТЕТА ПО РЕПАТРИАЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАДИМА ХАРАЗИЯ

Новости Пятница, 22 мая 2020 14:49
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КОЛЛЕКТИВУ ГОСКОМИТЕТА ПО РЕПАТРИАЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАДИМА ХАРАЗИЯ

Сухум. 22 мая 20230. Абхазия-Информ. Коллективу Госкомитета РА по репатриации представили нового председателя - Вадима Харазия, назначенного на эту должность указом президента Аслана Бжания 21 мая.

В соответствии с указом президента от 27 апреля 2020 года министерство по репатриации было реорганизовано в Госкомитет РА по репатриации.

Представляя Вадима Харазия, вице-президент Бадра Гунба сказал: «Вам известна цель нашей сегодняшней встречи. Указом Президента Абхазии Аслана Бжания председателем Государственного комитета по репатриации назначен Харазия Вадим Николаевич. Вопрос диаспоры является одним из приоритетных направлений политики нашего государства. В этом направлении сделано много. Лично хочу сказать Беслану Андреевичу спасибо за проделанную работу. Верю, что коллектив встанет с новым руководителем рядом и работа будет продолжена», - сказал вице-президент, Бадра Гунба, представляя Харазия

В свою очередь Вадим Харазия поблагодарил руководство страны:

«Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Я понимаю важность тех задач, которые надо решать. С Бесланом Андреевичем в последние годы мы контактировали тесно. Работа велась в унисон и в Турции, и в Абхазии. Думаю, что и впредь этой работе будет уделяться должное внимание».

Беслан Дбар поблагодарил коллектив за совместную работу и ответственный подход к ней.

«Спасибо вам за поддержку и понимание. Здесь работают и ветераны труда, и молодежь. Их всех объединяет одно – понимание важности репатриации. Знаю Вадима Николаевича как прекрасного человека, знаю его умение работать. Желаю удачи».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 22 мая 2020 14:55

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