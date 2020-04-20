КОЛЛЕКТИВУ ГОСКОМИТЕТА ПО РЕПАТРИАЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАДИМА ХАРАЗИЯ

Сухум. 22 мая 20230. Абхазия-Информ. Коллективу Госкомитета РА по репатриации представили нового председателя - Вадима Харазия, назначенного на эту должность указом президента Аслана Бжания 21 мая.

В соответствии с указом президента от 27 апреля 2020 года министерство по репатриации было реорганизовано в Госкомитет РА по репатриации.

Представляя Вадима Харазия, вице-президент Бадра Гунба сказал: «Вам известна цель нашей сегодняшней встречи. Указом Президента Абхазии Аслана Бжания председателем Государственного комитета по репатриации назначен Харазия Вадим Николаевич. Вопрос диаспоры является одним из приоритетных направлений политики нашего государства. В этом направлении сделано много. Лично хочу сказать Беслану Андреевичу спасибо за проделанную работу. Верю, что коллектив встанет с новым руководителем рядом и работа будет продолжена», - сказал вице-президент, Бадра Гунба, представляя Харазия