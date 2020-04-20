В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ МНОГО НАРУШЕНИЙ

В ходе инспекции Кристина Озган выявила множество нарушений и отметила ненадлежащее качество проведенных работ. По ее словам, к подрядчику есть много вопросов.

Строительство объекта началось в 2017 году и должно было завершиться в ноябре 2019 года. Лимит по объекту составлял 258 млн рублей. На сегодняшний день профинансировано 226 млн рублей.

Сухум. 22 мая 2020. Абхазия-Информ. 21 мая вице-премьер, министр экономики Кристина Озган совершила инспекционную поездку в Центральную районную больницу в г. Ткуарчал, сообщает пресс-служба Минэкономики РА. Объект возводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

«Основная проблема заключается в том, что, по моему мнению, здесь могут возникнуть вопросы финансового характера для завершения работ по данному объекту, потому что основная сумма финансирования уже практически выделена», - пояснила она.

Как сообщила министр экономики, контрактом предусмотрено обязательное условие, что с подрядчика удерживаются 10% стоимости работ и оплачиваются только после завершения строительства объекта и передачи его в эксплуатацию. Таким образом, почти 30% работ, которые еще предстоит выполнить, на данный момент фактически не имеют источника финансирования.

«Там остаются небольшие средства, но по тому, что я увидела, думаю, их может не хватить. Мы сейчас будем предметно в этом разбираться и определимся, как действовать дальше», - подчеркнула она.

По мнению Кристины Озган, техническое задание изначально было проработано не достаточно детально. Возможно, это касается и сметной документация, как основного документа, по которому ведутся работы. В таком случае, уточнила она, в процессе строительства подрядчик был вынужден выполнить определенный объем работ, не предусмотренный сметой.

«Объект надо заканчивать при любых обстоятельствах. Люди его ждут, и мы не можем допускать остановки работ», - подытожила Кристина Озган.