ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ИЗ 42-Х ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ДИАГНОЗ КОРОНАВИРУС НИ У КОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ
Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 42 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Сегодня 9 человек выписаны из обсервации в столичном пансионате «Айтар». Все они курсанты военных вузов: 6 человек, которые направлены на учебу от Минобороны и 3 курсанта - от МВД. Ни у кого из них коронавирус не обнаружен.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся на стационарном лечении 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и один пациент умер.
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