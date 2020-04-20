ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ИЗ 42-Х ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ДИАГНОЗ КОРОНАВИРУС НИ У КОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 42 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Сегодня 9 человек выписаны из обсервации в столичном пансионате «Айтар». Все они курсанты военных вузов: 6 человек, которые направлены на учебу от Минобороны и 3 курсанта - от МВД. Ни у кого из них коронавирус не обнаружен.