КРИСТИНА ОЗГАН: НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ НАДО ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ

Кристина Озган отметила, что проблемная ситуация в Ткуарчалской ЦРБ связана как с вопросами финансового характера, так и с несоответствием необходимым требованиям к такого рода объектам.

«На сегодняшний день, к сожалению, даже если бы объект был завершен с учетом того, что в нем было предусмотрено, он был бы неполноценный», - сказала она.

Озган напомнила, что техническое задание, на основании которого была составлена сметная документация, согласовывалось с предыдущим руководством Минздрава. Однако фактическое положение дел свидетельствует о некачественной проработке данного вопроса. В комплексе отсутствуют морг, ограждение территории больницы, прачечная, столовая и многое другое.

«В этой связи важно принять необходимые решения по полноценной комплектации объекта для завершения строительно-монтажных работ, после чего оснащать его оборудованием», - отметила она.

Кристина Озган обратилась к министру здравоохранения Тамазу Цахнакия и предложила разделить проект на этапы.

«Первым этапом предлагаем завершить объект по всем строительно-монтажным работам, а именно направить остаток финансирования на текущий год на строительство столовой, морга, прачечной и ограждения больницы, а также устранить все имеющиеся недоработки. Вторым этапом - доукомплектовать ЦРБ минимально необходимым оборудованием, чтобы завершить объект до конца года», - уточнила она.

Тамаз Цахнакия согласился с представленной стратегией выхода из ситуации и отметил, что это наиболее оптимальный подход.

Свои предложения по оснащению недостающим оборудованием больницы представила главный врач ЦРБ г. Ткуарчал.

Объект возводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Строительство ЦРБ началось в 2017 году и должно было завершиться в ноябре 2019 года. Лимит по объекту составлял 258 млн. рублей, на сегодняшний день профинансировано 226 млн рублей.