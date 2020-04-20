БОЛЕЕ 33 МЛН РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В 2019 ГОДУ В ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл совещание по вопросам защиты прав инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА. .

В частности, речь шла о работе Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и реализации обязательств фонда перед его подопечными.

В совещании участвовали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия, главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия.

Представитель КРУ Минфина представил данные отчёта о проверке от 11 марта 2020 года, анализ исполнения бюджета фонда по доходам, привёл данные о нарушениях в финансовой деятельности фонда в части осуществления материальной помощи подопечным фонда, организации их лечения, обеспечения инвалидов медикаментами, а также нарушения по аудиту основных средств.

По словам Адамура Черкезия, общая сумма по всем видам финансовых нарушений за 2019 год составляет порядка 33 млн 517 тысяч рублей.