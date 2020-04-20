БОЛЕЕ 33 МЛН РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В 2019 ГОДУ В ФОНДЕ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ
Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл совещание по вопросам защиты прав инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА. .
В частности, речь шла о работе Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и реализации обязательств фонда перед его подопечными.
В совещании участвовали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия, главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия.
Представитель КРУ Минфина представил данные отчёта о проверке от 11 марта 2020 года, анализ исполнения бюджета фонда по доходам, привёл данные о нарушениях в финансовой деятельности фонда в части осуществления материальной помощи подопечным фонда, организации их лечения, обеспечения инвалидов медикаментами, а также нарушения по аудиту основных средств.
По словам Адамура Черкезия, общая сумма по всем видам финансовых нарушений за 2019 год составляет порядка 33 млн 517 тысяч рублей.
Александр Анкваб поручил участникам совещания провести инвентаризацию действующих нормативных правовых актов Правительства с целью упорядочивания процесса льготного лекарственного обеспечения инвалидов, а также разработать положение, регламентирующее мероприятия по оказанию социальной помощи подопечным фонда (медицинское обслуживание, оказание содействия в трудоустройстве и др.), проанализировать эффективность деятельности Ассоциаций инвалидов в районах, разобраться с задолженностями Фонда перед медицинскими и другими организациями.
«Наша встреча, к сожалению, вызвана жалобами инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на работу Фонда. Необходимо разобраться в том, как предоставляется помощь инвалидам, как она доходит до адресатов, в каких объёмах, на основании какого пакета документов», – отметил глава правительства.
Александр Анкваб дал ряд указаний, направленных на улучшение деятельности фонда, а также поручил рассмотреть информацию о нарушениях бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и принять меры по устранению причин, способствующих их совершению.
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