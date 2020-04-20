ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел сегодня прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба главы государства.
Часть обращений к главе государства касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов. Также среди обращений были и предложения по общественно-значимым проблемам. В частности, они касались оказания содействия в реконструкции объектов здравоохранения и социальной сферы.
Президент обещал оказать содействие в решении обозначенных проблем.
Это был первый прием граждан, после вступления Аслана Бжания в должность президента Республики Абхазия.
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