ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел сегодня прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба главы государства.

Часть обращений к главе государства касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов. Также среди обращений были и предложения по общественно-значимым проблемам. В частности, они касались оказания содействия в реконструкции объектов здравоохранения и социальной сферы.