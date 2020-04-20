ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ДВЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. С 23 мая начался процесс регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Он продлится до 12 июня. В эти же сроки – с 23 мая по 12 июня – проводится выдвижение кандидатов в депутаты.
Как сообщили «Абхазия-Информ» в Центризбиркоме, сегодня, 26 мая, зарегистрировались две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Ахба Астамура - по Гудаутскому избирательному округу №18,
- Кокая Гарри - по Кындгскому избирательному округу №31.
4 мая Парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов парламента Аслана Бжания, Александра Анкваба, Дмитрия Дбара и Юрия Хагуша.
22 марта Аслан Бжания был избран президентом Республики Абхазия. 23 апреля он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей президента страны.
24 апреля указом президента Аслана Бжания Александр Анкваб был назначен премьер-министром Республики Абхазия.
30 апреля Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел, а Юрий Хагуш – исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района.
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