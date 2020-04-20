ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ДВЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. С 23 мая начался процесс регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Он продлится до 12 июня. В эти же сроки – с 23 мая по 12 июня – проводится выдвижение кандидатов в депутаты.

Как сообщили «Абхазия-Информ» в Центризбиркоме, сегодня, 26 мая, зарегистрировались две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты: