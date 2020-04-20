28 МАЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИСТУПИТ К РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ ДЕЛА О ЖЕСТОКОМ УБИЙСТВЕ РЕВАЗА ШАМУГИЯ И ЛЮБОВИ ЗАВЬЯЛОВОЙ
Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. 28 мая в 11:00 часов, Верховный суд РА под председательством судьи Романа Кварчия в порядке первой инстанции приступит к судебному разбирательству уголовного дела в отношении Айнара Хварцкия, сообщается на сайте Верховного суда РА.
По версии предварительного следствия, Айнар Хварцкия 17 мая 2019 года в городе Сухум совершил умышленное убийство Реваза Шамугия и Любови Завьяловой. В целях скрыть совершенное преступления Хварцкия поджег домовладение, принадлежащее Галине Мартыновой, в котором находились тела убитых.
Действия Айнара Хварцкия органом предварительного расследования квалифицированы по пунктам «а», «д» и «з» части 2 статьи 99 (убийство двух лиц, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем); пунктом «в» частью 4 статьи 159 (разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и частью 2 статьи 164 (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Айнар Хварцкия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.
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