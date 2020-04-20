28 МАЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИСТУПИТ К РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ ДЕЛА О ЖЕСТОКОМ УБИЙСТВЕ РЕВАЗА ШАМУГИЯ И ЛЮБОВИ ЗАВЬЯЛОВОЙ

Сухум. 26 мая 2020. Абхазия-Информ. 28 мая в 11:00 часов, Верховный суд РА под председательством судьи Романа Кварчия в порядке первой инстанции приступит к судебному разбирательству уголовного дела в отношении Айнара Хварцкия, сообщается на сайте Верховного суда РА.

По версии предварительного следствия, Айнар Хварцкия 17 мая 2019 года в городе Сухум совершил умышленное убийство Реваза Шамугия и Любови Завьяловой. В целях скрыть совершенное преступления Хварцкия поджег домовладение, принадлежащее Галине Мартыновой, в котором находились тела убитых.