АЛЕКСАНДР АНКВАБ И АПОЛЛОН ДУМАВА ОБСУДИЛИ РОЛЬ СОВЕТА СТАРЕЙШИН В ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ И ДУХОВНЫХ УСТОЕВ ОБЩЕСТВА

Анкваб и Думава обсудили вопросы роли Совета старейшин в процессах формирования нравственных и духовных устоев общества, воспитания молодого поколения, важности развития абхазского языка.

Глава правительства также затронул организационные вопросы деятельности Совета старейшин, его структуры и состава.

На встрече шла речь и о взаимодействии между районными Советами старейшин, государственными структурами и общественными организациями, что могло бы улучшить процесс разрешения разного рода конфликтов и способствовать повышению роли абхазских традиционных институтов в государстве.