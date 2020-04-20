АЛЕКСАНДР АНКВАБ И АПОЛЛОН ДУМАВА ОБСУДИЛИ РОЛЬ СОВЕТА СТАРЕЙШИН В ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ И ДУХОВНЫХ УСТОЕВ ОБЩЕСТВА
Сухум. 27 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с председателем Совета старейшин Очамчырского района Аполлоном Думава.
Анкваб и Думава обсудили вопросы роли Совета старейшин в процессах формирования нравственных и духовных устоев общества, воспитания молодого поколения, важности развития абхазского языка.
Глава правительства также затронул организационные вопросы деятельности Совета старейшин, его структуры и состава.
На встрече шла речь и о взаимодействии между районными Советами старейшин, государственными структурами и общественными организациями, что могло бы улучшить процесс разрешения разного рода конфликтов и способствовать повышению роли абхазских традиционных институтов в государстве.
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