АРЕНДАТОРЫ СТОЛИЦЫ ОСВОБОЖДЕНЫ В МАЕ ОТ ОПЛАТЫ АРЕНДЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Сухум. 27 мая 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о минимизации негативных последствий от введения ограничительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и дополнительных мерах поддержки для восстановления финансово-хозяйственной деятельности предприятий города Сухум.
Распоряжением главы города от арендной платы за май 2020 года освобождены субъекты предпринимательства, арендующие муниципальное имущество у администрации города Сухума, а также у муниципальных учреждений.
Субъекты предпринимательства, предоставляющие услуги общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, СПА-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие муниципальное имущество у администрации города Сухум и у муниципальных учреждений, освобождены от арендной платы за май и до 15 июня 2020 года.
Меры поддержки касаются только тех предпринимателей, которые не имеют задолженности по арендным платежам перед администрацией Сухума на 1 марта 2020 года, а также не сдают его в субаренду.
Об этом сообщает пресс-служба главы Администрации столицы.
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