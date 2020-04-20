АРЕНДАТОРЫ СТОЛИЦЫ ОСВОБОЖДЕНЫ В МАЕ ОТ ОПЛАТЫ АРЕНДЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Сухум. 27 мая 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о минимизации негативных последствий от введения ограничительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и дополнительных мерах поддержки для восстановления финансово-хозяйственной деятельности предприятий города Сухум.

Распоряжением главы города от арендной платы за май 2020 года освобождены субъекты предпринимательства, арендующие муниципальное имущество у администрации города Сухума, а также у муниципальных учреждений.