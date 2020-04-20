28 МАЯ ЧАСТЬ СУХУМА ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ

Сухум. 27 мая 2020. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» Сухума сообщает: в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на резервуаре №5 (с. Лечкоп), 28 мая с 00:00 до 21:00 будет прекращена подача питьевой воды в Старый посёлок, в район Колоса, по ул. Адыгейской, в верхней части ВИЭМа и в селе Яштуха.

Также вода не будет поступать на верхние этажи высотных домов в центре города.

МУП «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства.