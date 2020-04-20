ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: АБХАЗСКИЙ ТУРИЗМ НАХОДИТСЯ «В РЕЖИМЕ НИЗКОГО СТАРТА»
Сухум. 27 мая 2020. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба принял участие в работе онлайн-конференции «Туризм и пандемия: перспективы 2020», организованной Федеральным агентством по туризму РФ, Федеральным агентством воздушного транспорта РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ).
В конференции, которая состоялась 26 мая, участвовали 126 человек: представители властных структур РФ, российского туристического бизнеса, национальных туристических организаций таких стран, как Греция, Болгария, Китай, Италия и Израиль. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РА.
Выступая на встрече, министр туризма Абхазии Теймураз Хишба рассказал участникам онлайн-конференции о эпидемиологической обстановки в Абхазии и отметил, что абхазский туризм находится «в режиме низкого старта».
«Мы обсуждали вопросы выхода из сложившегося кризиса. Большое внимание уделили поиску новых форм взаимодействия стран в условиях пандемии, в том числе безопасного пересечения границ. Очевидно, что на сегодняшний день нет четкого понимания того, каким будет туристический сезон. Мы все понимаем, что он напрямую зависит от того, как будут развиваться события вокруг пандемии», - подчеркнул Теймураз Хишба.
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