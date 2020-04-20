ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: АБХАЗСКИЙ ТУРИЗМ НАХОДИТСЯ «В РЕЖИМЕ НИЗКОГО СТАРТА»

Сухум. 27 мая 2020. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба принял участие в работе онлайн-конференции «Туризм и пандемия: перспективы 2020», организованной Федеральным агентством по туризму РФ, Федеральным агентством воздушного транспорта РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ).

В конференции, которая состоялась 26 мая, участвовали 126 человек: представители властных структур РФ, российского туристического бизнеса, национальных туристических организаций таких стран, как Греция, Болгария, Китай, Италия и Израиль. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РА.