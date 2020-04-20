ПРООН ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТАВКУ ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АБХАЗИИ

"Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) доставила четвертую партию медицинских и гигиенических средств в медицинские учреждения Абхазии для оказания помощи в сдерживании пандемии COVID-19. Часть груза, включающая 940 защитных комбинезонов, 920 медицинских халатов, 900 пар нитриловых перчаток, 4500 медицинских колпаков, 1000 бахил и 180 литров дезинфицирующего средства для рук, была доставлена сегодня в Гудаутскую больницу, которая является специализированным лечебным учреждением для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии. В настоящее время в данной больнице стационировано 11 пациентов", - сообщается в пресс-релизе ПРООН.

По словам представителя ПРООН Луизы Винтон, «для безопасного лечения пациентов с COVID-19 требуется значительное количество защитного снаряжения".

"Благодаря тому, что Гудаутская больница находится в центре реагирования на случаи COVID-19 в Абхазии, ПРООН рада возможности удовлетворить потребности в необходимых поставках, а также распространять предметы гигиены, предназначенные для предотвращения дальнейшего распространения вируса среди групп высокого риска» - отметила Луиза Винтон.

Дополнительные медицинские принадлежности, приобретенные и доставленные ПРООН, включая 210 защитных комбинезонов, 210 защитных масок для лица, 2000 респираторных масок, 2500 пар перчаток, 12 инфракрасных термометров, 500 литров дезинфектантов и 75 литров дезинфицирующего средства для рук, будут переданы в ближайшее время больницам и поликлиникам в различных городах и районах Абхазии.

Помимо вышеперечисленного, в нынешнюю поставку ПРООН были включены материалы и оборудование для ряда учреждений здравоохранения и образования, необходимые для соблюдения профилактических гигиенических мер, включая регулярное мытье рук, столь важное для борьбы с COVID-19. В их число входят 25 специальных напольных ковриков для дезинфекции обуви, 30 настенных диспенсеров для дезинфицирующего средства для рук и 50 настенных диспенсеров для мыла для рук, а также 500 литров дезинфицирующего средства на основе хлора, 300 литров дезинфицирующего средства для рук, 250 литров жидкого мыла и 45 литров антибактериального мыла для рук.

Первые три поставки ПРООН в марте и апреле этого года включали большое количество защитных комбинезонов, респираторных масок, хирургических масок, лицевых щитков, защитных очков, перчаток и дезинфицирующих средств для рук и помещений. Далее, в мае, ПРООН также поставила 10 инфракрасных термометров, 20 пульсовых оксиметров и 100 цифровых термометров. К настоящему времени стоимость различных медицинских средств, доставленных в Абхазию в целях борьбы с COVID-19, составляет $ 103 000, при этом финансирование поступает от ПРООН, Европейского Союза (EU) и Агентства США по международному развитию (USAID). Все поставки были осуществлены с использованием совместного координационного механизма EU-UNDP, созданного в 2010 году при финансовой поддержке EU. ПРООН также оказывает дополнительную поддержку в форме информационных кампаний по профилактике COVID-19 и тренингов для медицинского персонала.

В дополнение к медикаментам и гигиеническим материалам, ПРООН сегодня также передала Гудаутской больнице новое оборудование для проведения видеоконференций. Эта техника будет использоваться для подключения больницы к другим медицинским учреждениям, как в Абхазии, так и за ее пределами, и позволит медицинским работникам принимать участие в онлайн-консультациях по новым протоколам лечения COVID-19 и другим актуальным проблемам здравоохранения. ПРООН предоставит аналогичные наборы оргтехники Республиканской больнице, Республиканской противотуберкулезной больнице, Санитарно-эпидемиологической службе и районным больницам в Гагре и Очамчыре. Поддержка в размере $11 000 долларов США для данной сетевой инициативы осуществляется проектом Горизонты, который финансируется USAID.