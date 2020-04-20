АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ИЗВЕСТНОГО АДЫГСКОГО ПОЭТА ИСХАКА МАШБАШ С 90-ЛЕТИЕМ

«Вся Ваша жизнь связана с одним из самых благородных призваний – писательским трудом. Ваше многогранное творчество особенно близко народам, остро ощущающим историческую ответственность за свою судьбу. Абхазы и адыги на собственном опыте знают, на каких опасных разломах истории порой оказываются малочисленные народы. Ваши стихи и проза затрагивают крайне важные проблемы истории и современности, без понимания которых невозможно размышлять о будущем.

В Республике Абхазия хорошо помнят Вашу принципиальную позицию в судьбоносный для нашего государства час. Во время Отечественной войны народа Абхазии Вы решительно выступили против грузинской агрессии в отношении абхазского и других народов нашей страны», - отмечается в поздравлении.

И. Машбаш внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между народами Абхазии и Адыгеи. Он был удостоен высшей государственной награды Абхазии - ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») II степени.

Бжания пожелал Машбашу крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.