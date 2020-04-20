ЕС И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ДОСТАВИЛИ 15 000 ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В АБХАЗИЮ

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ . Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) в рамках Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III) по совместной инициативе Европейского союза и ООН доставила в Абхазию 15 000 доз вакцины против пастереллёза и эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота. Эти вакцины будут распределены между районными ветеринарными службами для реализации ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий.

Как отмечается в пресс-релизе Проектного офиса ФАО ООН в Абхазии, «Распространение болезней животных является одной из основных причин, препятствующих развитию животноводческого сектора в Абхазии. ЕС и ФАО объединяют усилия для поддержки абхазских фермеров в борьбе с двумя этими болезнями, которые могут негативно сказаться на животноводстве. Данная поддержка чрезвычайно важна, учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией COVID-19. Сейчас, как никогда, необходимо повысить устойчивость мелких фермеров и животноводов. Важно подчеркнуть, что значительная часть их дохода поступает от продажи животных, молока и молочных продуктов на местном рынке. Поэтому вакцинация является важной мерой, которая поможет владельцам защитить свой крупнорогатый скот от этих двух болезней».

Также, в рамках совместной поддержки Абхазии в борьбе с COVID-19, ЕС и ФАО доставили в Абхазию более ста приманок с феромонами, которые будут использоваться с целью мониторинга ситуации с коричневым мраморным клопом в течение текущего аграрного сезона.

С 2016 года, при финансовой поддержке Европейского Союза, ФАО оказывает техническую помощь в борьбе с вредителями и болезнями, которые поражают абхазские леса, сельскохозяйственные культуры и домашний скот, включая таких известных вредителей как мраморный клоп, пальмовый долгоносик, американская белая бабочка, и самшитовая огневка.