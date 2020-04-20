ЛЮДМИЛА СКОРИК: НЕТ ИНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАДИТЬ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ОТ БОЛЬНЫХ, КАК СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ САНИТАРНОГО РЕЖИМА

«За прошедший период карантинных мер нами отслежено 6 437 человек без учета водителей большегрузных автомобилей, военнослужащих, лиц имеющих дипломатическую неприкосновенность, а также лиц, заезжающих на траурные мероприятия сроком на три дня», - рассказала Скорик.

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ . Ограничительные меры, принимаемые на пунктах пропуска через государственную границу, а также мероприятия по изоляции и госпитализации больных и носителей, проводимые Минздравом Абхазии, приводят к положительной динамике по карантинной инфекции COVID-19. Об этом заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на заседании координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

По ее словам, за последние три дня через КПП «Псоу» в республику заехало 283 человека, а через КПП «Ингур» - 268. Все они должны находиться на 14-дневном домашней самоизоляции.

Военные курсанты, организованно возвращающиеся в Абхазию, направляются на двухнедельный карантин в сухумский пансионат «Айтар». Там же проходят карантин и медики. На сегодняшний день в «Айтаре» находится 71 человек, из которых 54 курсанта.

Людмила Скорик сообщила, что на 13-ый день обсервации в «Айтаре» всем проводится скрининговая диагностика, чтобы убедиться, что они все здоровы.

В то же время она отметила, что некоторые курсанты нарушали режим самоизоляции, общались с друг другом, контактировали с бессимптомным носителями инфекции, и, как следствие, их пришлось задержать на обсервации 19-20 дней.

С 7 апреля в Абхазии выявлено 28 заболевших коронавирусом, из них 20 курсантов. 17 человек вылечились и выписаны, остальные продолжают лечение. Один больной находится в состоянии средней тяжести.

«С 17 мая в республике не выявлялись больные коронавирусом, но по-прежнему сохраняется напряженность с завозом инфекции извне, потому что в Краснодарском крае число заболевших только растет», – констатировала Скорик.

Она отметила, что, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, в республике не прекращается массовое посещение похорон и поминок. Скорик привела пример Адыгеи, где после посещения похорон выявлено большое число заболевших.

«В мире не существует иной возможности оградить здоровых людей от больных, как соблюдение правил санитарного режима. И только строгий контроль на границах позволит нам сохранить ситуацию в республике стабильной», - подчеркнула главный санитарный врач.