ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ТИМУРА БЕЙЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком зарегистрировал четвертую инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты парламента. На это раз инициативная группа граждан намерена выдвинуть кандидатом в депутаты парламента Тимура Абесаломовича Бейя по Бзыпскому избирательному округу №10.

26 мая ЦИК уже зарегистрировала две инициативные группы по выдвижению Астамура Ахба по Гудаутскому избирательному округу №18 и Гарри Кокая - по Кындгскому избирательному округу №31.

27 мая была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в депутаты по Бзыбскому избирательному округу №10.