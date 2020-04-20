ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ТИМУРА БЕЙЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком зарегистрировал четвертую инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты парламента. На это раз инициативная группа граждан намерена выдвинуть кандидатом в депутаты парламента Тимура Абесаломовича Бейя по Бзыпскому избирательному округу №10.
26 мая ЦИК уже зарегистрировала две инициативные группы по выдвижению Астамура Ахба по Гудаутскому избирательному округу №18 и Гарри Кокая - по Кындгскому избирательному округу №31.
27 мая была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в депутаты по Бзыбскому избирательному округу №10.
С 23 мая по 12 июня проводится регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, а также выдвижение самих кандидатов.
4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.
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