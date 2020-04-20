 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
мая 26 2020

ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?

Лиана Кварчелия, Центр Гуманитарных программ Распространение коронавирусной инфекции актуализировало вопросы, связанные как с физической безопасностью…
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
мая 22 2020
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
БРАТЬЯ ЦУГБА
мая 08 2020
БРАТЬЯ ЦУГБА

В мире

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
мая 26 2020

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ

При этом марш "Бессмертного полка" планируется провести 26 июля, в День ВМФ НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая.…
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
мая 21 2020
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ТИМУРА БЕЙЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Новости Четверг, 28 мая 2020 14:42
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ТИМУРА БЕЙЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком зарегистрировал четвертую инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты парламента. На это раз инициативная группа граждан намерена выдвинуть кандидатом в депутаты парламента Тимура Абесаломовича Бейя по Бзыпскому избирательному округу №10.

26 мая ЦИК уже зарегистрировала две инициативные группы по выдвижению Астамура Ахба по Гудаутскому избирательному округу №18  и Гарри Кокая  - по Кындгскому избирательному округу №31.

27 мая была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в депутаты по Бзыбскому избирательному округу №10.

12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.

С 23 мая по 12 июня проводится регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, а также выдвижение самих кандидатов.

4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами  Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел. 

Прочитано 17 раз Последнее изменение Четверг, 28 мая 2020 14:49

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ЛЮДМИЛА СКОРИК: НЕТ ИНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАДИТЬ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ОТ БОЛЬНЫХ, КАК СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ САНИТАРНОГО РЕЖИМА ЦАХНАКИЯ: В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЛЕЧИТЬСЯ 11 ПАЦИЕНТОМ В КОРОНАВИРУСОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.