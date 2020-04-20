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Абхазия Информ

ЦАХНАКИЯ: В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЛЕЧИТЬСЯ 11 ПАЦИЕНТОМ В КОРОНАВИРУСОМ

Новости Четверг, 28 мая 2020 15:10
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ЦАХНАКИЯ: В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЛЕЧИТЬСЯ 11 ПАЦИЕНТОМ В КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ. В период карантина все медицинские учреждения работают согласно специальному приказу, в том числе и при приеме соматических больных. Сегодня в Гудаутской центральной больнице находятся на лечение 11 больных коронавирусом, состояние пациентов, за исключением одного, удовлетворительное. Все основные медучреждения, машины скорой помощи и бригады медиков которые осуществляют забор анализов, обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, расходными материалами и средствами защиты. Об этом на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции заявил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

«В самом начале в работе с коронавирусной инфекцией было задействовано 130 человек, но когда число больных увеличилось, были созданы еще три бригады врачей. Медики несут дежурство по семь дней. Все они здоровы, но 15 сотрудников находятся на обсервации в пансионате «Айтар», – сообщил Цахнакия.

Он напомнил, что при содействии Движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе» приобретен компьютерный томограф, для которого сейчас строится в Гудаутском госпитале специальное помещение.

«Этот аппарат нам необходим не только для выявления COVID-19, но и на перспективу. Медики прогнозируют новую вспышку коронавируса осенью и зимой, кроме того есть грипп А и Б, и атипичная пневмония», – подчеркнул Цахнакия.

Он сообщил, что 136 медиков получили дополнительные выплаты.

Премьер-министр Александр Анкваб поинтересовался соблюдением мер санитарной безопасности в других медицинских учреждениях.

По словам министра, медики стараются соблюдать необходимые в условиях карантина правила и нормы. Но случается, что толпы родственников врывается в больницу вместе с пациентом и создают там конфликтные ситуации. Цахнакия обратился за помощью в этом вопросе к министру внутренних дел.

Глава правительства обратил внимание министра на известный факт несоблюдения медиками элементарных санитарных норм при приеме больного, который оказался зараженным коронавирусом. Они не носили маски и перчатки, не пользовались другими средствами защиты, и , как следствие, их пришлось отправить на карантин.

«Ваши специалисты зачастую ведут себя неадекватно! Простые граждане считают пандемию выдумкой мирового масштаба и выступают против карантина. При этом они указывают нам на то, что сами медики при приеме пациентов не соблюдают санитарные нормы. Мы делаем по минимуму все возможное, потому что на максимум у нас нет средств. Все медики у нас на вес золота и из-за одного больного 14 специалистов оказались на карантине!» – констатировал Александр Анкваб.

Он обязал министра здравоохранение чаще бывать в медучреждениях и проверять соблюдение там карантинных мер.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 28 мая 2020 15:12

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