КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДО 15 ИЮНЯ
Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 считает необходимым продление до 15 июня отдельных ограничительных мер в республике. К такому решению пришли члены Координационного штаба по итогам обсуждения ситуации в республике на сегодняшнем заседании.
До 15 июня 2020 года продлевается работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).
До 15 июня запрещается:
- проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий;
- проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий;
- деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания в целях проведения свадебных, торжественных и иных мероприятий;
- туристская и экскурсионная деятельность на территории Республики Абхазия, а также деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами;
- бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения;
- деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе;
- работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов;
- работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
- деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники);
- деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций;
- деятельность детских дошкольных учреждений.
Ограничивается до 15 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
- работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
- водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
- машинистов грузовых поездов.
Сохраняется требование обеспечения изоляции граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Отменяются занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
Также отменяются занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте и в средне-профессиональных образовательных учреждениях Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций предлагается до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Рекомендуется руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
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