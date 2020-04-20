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Абхазия Информ

КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДО 15 ИЮНЯ

Новости Четверг, 28 мая 2020 15:35
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДО 15 ИЮНЯ

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 считает необходимым продление до 15 июня  отдельных ограничительных мер в республике. К такому решению пришли  члены Координационного штаба  по итогам обсуждения ситуации в республике на сегодняшнем заседании.  

До 15 июня 2020 года продлевается работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). 

До 15 июня запрещается:

  • проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий;
  • проведение свадебных,  торжественных и иных мероприятий;
  • деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания в целях проведения  свадебных,  торжественных и иных мероприятий;  
  • туристская и экскурсионная деятельность на территории Республики Абхазия, а также деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами; 
  • бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения;
  • деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе;
  • работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов;
  • работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
  • деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники);
  • деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций;
  • деятельность детских дошкольных учреждений.              

Ограничивается  до 15 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением: 

- работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы; 

- водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; 

- машинистов грузовых поездов.   

Сохраняется требование  обеспечения изоляции граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Отменяются занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

Также отменяются занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте и в средне-профессиональных образовательных учреждениях Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.  

Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций  предлагается  до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Рекомендуется руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы. 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 28 мая 2020 15:42

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