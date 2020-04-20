«В основном, люди выполняют правила пересечения границы, но выйдя за пропускной пункт, тут же снимают перчатки и маски, обнимаются с родственниками», – с сожалением констатировал Квициния.

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ . С 14 по 20 мая КПП «Псоу» пересекли 1872 человека. Из них – 768 водителей, 450 российских военных, 54 курсанта и 600 граждан Абхазии. Всем прибывшим измеряли температуру, проводили беседу на предмет двухнедельной самоизоляции. Об этом на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Он отметил наличие проблем с тепловизором и бесконтактными градусниками: повышение температуры в атмосфере приводит к сбою оборудования. Министр предложил оборудовать специальное помещение, в котором будет поддерживаться нужная температура.

И.о. председателя СГБ Роберт Киут сообщил, что 26 мая КПП «Ингур» на абхазо-грузинской границе пересекли 210 человек.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил рост числа граждан Абхазии, выезжающих на лечение в Грузию.

«Мы не можем запретить родителям тяжелобольных детей и другим людям выезжать на сопредельную территорию на лечение. При этом мы предупреждаем их о том, что грузинская сторона отправляет всех заехавших на двухнедельный карантин, но это никого не останавливает», – сказал глава правительства.

Начальник погранслужбы СГБ Рустам Латипов сообщил об увеличении числа граждан пересекающих госграницу. По его словам, появилось немало предприимчивых граждан, которые пользуясь российским и абхазским паспортом, взяв кратковременное разрешение в МИД, по несколько раз переходят туда-обратно, не соблюдая карантин.

Латипов обратился к министру иностранных дел Дауру Кове с просьбой прекратить практику выдачи подобных документов.

Директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия рассказал, что работа по изучению коронавирусов проводилась в институте задолго до войны, и были получены серьезные результаты, которые официально зарегистрированы еще в 1991 году. И если бы работа продолжилась, то у Абхазии давно были бы свои тесты, а возможно и вакцина.

«Что касается вакцины, то сегодня самого лучшего результата в этом направлении добились сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи, с которыми мы активно сотрудничаем. Их вакцина будет готова к осени, в то время как в других странах мира ее выпуск планируется в ноябре-декабре», – сообщил Миквабия.

На вопрос главного санитарного врача республики Людмилы Скорик: «Как Вы относитесь к вакцинации, ведь многие утверждают, что вакцинирование – это всемирный заговор по уничтожению человечества?» – Заур Миквабия ответил:

«Умные люди такое не скажут. Да, бывают случаи, когда от вакцин люди умирают, но их число ничтожно и несопоставимо с миллионами людей, которые остались живыми именно благодаря вакцинации».

Члены координационного штаба рекомендовали продлить некоторые ограничительные меры до 15 июня. При этом практически все подчеркивали необходимость соблюдения всеми гражданами санитарно-эпидемиологических мер защиты и непосещения массовых мероприятий.

«К сожалению, это наше слабое звено: мы так и не смогли убедить наших граждан ограничить посещение различных траурных и поминальных мероприятий. В целом проделана важная и большая работа. С помощью медиков и наших граждан, мы смогли достичь неплохих результатов. Но если мы перестанем соблюдать ограничительные меры на границе, никто не сможет гарантировать, что после 15 июня все стабилизируется, и эти меры можно будет отменить», – считает Александр Анкваб.