АСЛАН БЖАНИЯ: СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ СДАВАТЬСЯ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Речь также шла о незавершенных и переходящих объектах и подготовке мероприятий на 2020 – 2022 гг..

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания провел рабочее совещание по вопросам завершения мероприятий «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.», сообщает пресс-служба президента РА.

В совещании участвовали заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, председатель Контрольной палаты Роберт Аршба, временно исполняющий обязанности председателя СГБ Роберт Киут, первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба, первый заместитель Генерального прокурора Дамир Квициния.

Глава государства отметил важность эффективной и продуктивной реализации Инвестпрограммы.

«Наши граждане знают о том, что на протяжении многих лет Российская Федерация оказывает финансовую помощь нашей республике. Очень важно, чтобы эта помощь доходила до адресатов должным образом», - сказал Аслан Бжания.

Участники совещания доложили президенту о ходе реализации Инвестпрограммы.

Аслан Бжания обратил внимание участников совещания на важность тесного взаимодействия ответственных ведомств и необходимость целевого использования средств Инвестпрограммы.

Президент поручил участникам рабочего совещания тщательно следить за тем, чтобы строящиеся объекты были сданы в срок, обратив особое внимание на качество выполняемых работ.