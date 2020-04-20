ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 38 ЧЕЛОВЕК, НИ У КОГО КОРОНАВИРУСА НЕТ

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 38 человек. У всех протестированных результат отрицательный, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в четверг, 28 мая.

Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» выписаны 3 медика и 4 курсанта.