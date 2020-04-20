 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
мая 26 2020

ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?

Лиана Кварчелия, Центр Гуманитарных программ Распространение коронавирусной инфекции актуализировало вопросы, связанные как с физической безопасностью…
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
мая 22 2020
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
БРАТЬЯ ЦУГБА
мая 08 2020
БРАТЬЯ ЦУГБА

В мире

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
мая 26 2020

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ

При этом марш "Бессмертного полка" планируется провести 26 июля, в День ВМФ НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая.…
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
мая 21 2020
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 38 ЧЕЛОВЕК, НИ У КОГО КОРОНАВИРУСА НЕТ

Новости Четверг, 28 мая 2020 19:05
Оцените материал
(0 голосов)
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 38 ЧЕЛОВЕК, НИ У КОГО КОРОНАВИРУСА НЕТ

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 38 человек. У всех протестированных результат отрицательный, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в четверг, 28 мая.

Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» выписаны 3 медика и 4 курсанта.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 28 мая 2020 19:06

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ: СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ СДАВАТЬСЯ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.