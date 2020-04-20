ЗА 5 МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 818 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ. По данным на 26 мая план налоговых поступлений за 5 месяцев выполнен на 94 %. Поступления за 5 месяцев составили 818 млн рублей при плане 871 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министру Александру Анквабу министр по налогам и сборам Даур Курмазияв четверг, 28 мая.

По словам министра, «сумма поступлений 5 месяцев отличается от плановых показателей на 52 млн 460 тысяч, однако достигла уровня 2019 года».

Он пояснил, что за счёт уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года план за май уже перевыполнен.