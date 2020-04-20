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Абхазия Информ

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 818 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Новости Четверг, 28 мая 2020 20:41
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ЗА 5 МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 818 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 28 мая 2020. Абхазия-Информ. По данным на 26 мая план налоговых поступлений за 5 месяцев выполнен на 94 %. Поступления за 5 месяцев составили 818 млн рублей при плане 871 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министру Александру Анквабу министр по налогам и сборам Даур Курмазияв четверг, 28 мая.

По словам министра, «сумма поступлений 5 месяцев отличается от плановых показателей на 52 млн 460 тысяч, однако достигла уровня 2019 года».

Он пояснил, что за счёт уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года план за май уже перевыполнен.

Так, за 26 дней мая в бюджет республик поступили 235 млн рублей при плане 189 млн. рублей.

Курмазия уточнил, что перевыполнение плановых показателей наблюдается в городе Сухум, Сухумском и Очамчырском районах, отставание - в Галском, Ткуарчалском и Гудаутском районах.

Начисления за апрель по всем видам налоговых платежей составили порядка 60% от уровня прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, глава правительства и министр по налогам и сборам также обсудили актуальные вопросы налогообложения, систему расчётов и уплаты отдельных видов налоговых платежей, инструменты оказания поддержки малому и среднему бизнесу.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 28 мая 2020 20:43

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