ПО ФАКТУ МАССОВОГО ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ ГСО АХРЫ ДЖОПУА И ДАТО АХАЛАЯ
Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. 22 мая 2020 года Следственное управление Генеральной прокуратуры РА по материалам, поступившим из Следственного отдела МВД РА возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 (незаконное хранение, ношение, передача, сбыт огнестрельного оружия совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РА в отношении начальника 1-го отдела Государственной службы охраны РА – Джопуа Ахры Шотовича и сотрудника Государственной службы охраны РА Ахалая Дато Ревазовича.
Согласно материалам уголовного дела, примерно в конце ноября 2019 года Джопуа А.Ш. по предварительному сговору с Ахалая Д.Р. незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и гранатометы, которые незаконно транспортировали с целью хранения в нежилую квартиру по ул. Картозия в г. Сухум.
11 мая 2020 года в результате проведенных оперативных мероприятий из указанной квартиры были изъяты:
- 14 автоматов системы «Калашников»,
- один автомат американского производстваодин карабин «СКС»,
- три пулемета системы «Калашников»,
- одна мина «МОН-50»,
- один подствольный гранатомет «ГП-25» и 16 снарядов к нему,
- один гранатомет «РПГ-7» и 7 снарядов к нему,
- 17 запалов ручной гранаты (УЗГРМ),
- 14 корпусов ручных гранат «РГД-5» и «Ф-1»,
- 14 пистолетов отечественного и иностранного производства,
- 26 783 патрона различного калибра,
- одна тротиловая шашка (200 грамм) и 1460 грамм тротила,
- 6440 грамм пластида,
- одно самодельное 900 граммовое взрывное устройство.
Согласно справке эксперта все это оружие является боевым и пригодно для использования.
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