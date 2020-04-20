ПО ФАКТУ МАССОВОГО ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ ГСО АХРЫ ДЖОПУА И ДАТО АХАЛАЯ

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ . 22 мая 2020 года Следственное управление Генеральной прокуратуры РА по материалам, поступившим из Следственного отдела МВД РА возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 (незаконное хранение, ношение, передача, сбыт огнестрельного оружия совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РА в отношении начальника 1-го отдела Государственной службы охраны РА – Джопуа Ахры Шотовича и сотрудника Государственной службы охраны РА Ахалая Дато Ревазовича.

Согласно материалам уголовного дела, примерно в конце ноября 2019 года Джопуа А.Ш. по предварительному сговору с Ахалая Д.Р. незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и гранатометы, которые незаконно транспортировали с целью хранения в нежилую квартиру по ул. Картозия в г. Сухум.

11 мая 2020 года в результате проведенных оперативных мероприятий из указанной квартиры были изъяты:

14 автоматов системы «Калашников»,

один автомат американского производстваодин карабин «СКС»,

три пулемета системы «Калашников»,

одна мина «МОН-50»,

один подствольный гранатомет «ГП-25» и 16 снарядов к нему,

один гранатомет «РПГ-7» и 7 снарядов к нему,

17 запалов ручной гранаты (УЗГРМ),

14 корпусов ручных гранат «РГД-5» и «Ф-1»,

14 пистолетов отечественного и иностранного производства,

26 783 патрона различного калибра,

одна тротиловая шашка (200 грамм) и 1460 грамм тротила,

6440 грамм пластида,

одно самодельное 900 граммовое взрывное устройство.

Согласно справке эксперта все это оружие является боевым и пригодно для использования.