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Абхазия Информ

ДВА ГОДА НАЗАД АБХАЗИЯ И СИРИЯ ОБЪЯВИЛИ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ И УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Новости Пятница, 29 мая 2020 11:06
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ДВА ГОДА НАЗАД АБХАЗИЯ И СИРИЯ ОБЪЯВИЛИ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ И УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Сегодня, 29 мая, исполнилось два года со дня объявления о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

29 мая 2018 года стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и сотрудничества. Они также объявили об установлении дипломатических отношений на уровне посольств.

Этому событию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, Посольства Республики Абхазия в России, Торгово-промышленной палаты и других ведомств и организаций республики.

И сегодня, спустя два года, можно уверенно говорить, что именно совместные усилия привели к установлению дипломатических отношений. Впереди работа на благо двух стран – Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 29 мая 2020 11:08

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