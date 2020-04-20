ДВА ГОДА НАЗАД АБХАЗИЯ И СИРИЯ ОБЪЯВИЛИ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ И УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Сегодня, 29 мая, исполнилось два года со дня объявления о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

29 мая 2018 года стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и сотрудничества. Они также объявили об установлении дипломатических отношений на уровне посольств.