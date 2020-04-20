САИДА БУТБА НАЗНАЧЕНА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

1989 -1992 гг. – учеба в Сухумской горской средней школе № 10 им. Н. Лакоба.

Бутба Саида Рушниевна родилась 23 июня 1983 года в Сухуме.

В 1992 году поступила в Адыгейскую республиканскую гимназию №1, которую окончила с золотой медалью в 2000 г.

В 2000 году поступила и в 2005 году окончила с отличием юридический факультет Адыгейского государственного университета. Почетный студент Адыгейского государственного университета.

2005 – 2008 г.г. учеба в очной аспирантуре Кубанского государственного университета, на кафедре теории и истории государства и права.

2008 г. – досрочно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «теория и история права и государства; история учений о праве и государстве». Тема диссертационного исследования – «Особенности формирования правовой системы Республики Абхазия (1990-2005 гг.)».

2005-2006 гг. – работа в отделе подготовки и экспертизы законопроектов Правового управления Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

2009-2010 гг. – старший референт отдела государственного контроля Администрации президента Республики Абхазия.

2009- 2010 г. – старший научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия.

2009-2010 – преподаватель Сухумского открытого института, курсы «Конституционное право Республики Абхазия», Конституционное право зарубежных стран».

2010 - 2020 г. – начальник юридического подразделения Службы государственной безопасности РА.

С сентября 2009 года - по настоящее время – преподаватель Абхазского государственного университета, курс – «Административное право Республики Абхазия».

В настоящее время доцент кафедры «Государство и право» Абхазского государственного университета.

Автор более 40 опубликованных работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК России, автор четырех монографий.

Замужем, имеет дочь.