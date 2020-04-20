САИДА БУТБА НАЗНАЧЕНА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Аслана Бжания Саида Рушниевна Бутба назначена заместителем руководителя Администрации президента.
Бутба Саида Рушниевна родилась 23 июня 1983 года в Сухуме.
1989 -1992 гг. – учеба в Сухумской горской средней школе № 10 им. Н. Лакоба.
В 1992 году поступила в Адыгейскую республиканскую гимназию №1, которую окончила с золотой медалью в 2000 г.
В 2000 году поступила и в 2005 году окончила с отличием юридический факультет Адыгейского государственного университета. Почетный студент Адыгейского государственного университета.
2005 – 2008 г.г. учеба в очной аспирантуре Кубанского государственного университета, на кафедре теории и истории государства и права.
2008 г. – досрочно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «теория и история права и государства; история учений о праве и государстве». Тема диссертационного исследования – «Особенности формирования правовой системы Республики Абхазия (1990-2005 гг.)».
2005-2006 гг. – работа в отделе подготовки и экспертизы законопроектов Правового управления Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
2009-2010 гг. – старший референт отдела государственного контроля Администрации президента Республики Абхазия.
2009- 2010 г. – старший научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия.
2009-2010 – преподаватель Сухумского открытого института, курсы «Конституционное право Республики Абхазия», Конституционное право зарубежных стран».
2010 - 2020 г. – начальник юридического подразделения Службы государственной безопасности РА.
С сентября 2009 года - по настоящее время – преподаватель Абхазского государственного университета, курс – «Административное право Республики Абхазия».
В настоящее время доцент кафедры «Государство и право» Абхазского государственного университета.
Автор более 40 опубликованных работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК России, автор четырех монографий.
Замужем, имеет дочь.
Последнее от
- ДВА ГОДА НАЗАД АБХАЗИЯ И СИРИЯ ОБЪЯВИЛИ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ И УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
- ПО ФАКТУ МАССОВОГО ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ ГСО АХРЫ ДЖОПУА И ДАТО АХАЛАЯ
- СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПША
- ЗА 5 МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 818 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 38 ЧЕЛОВЕК, НИ У КОГО КОРОНАВИРУСА НЕТ