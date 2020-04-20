 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
мая 26 2020

ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?

Лиана Кварчелия, Центр Гуманитарных программ Распространение коронавирусной инфекции актуализировало вопросы, связанные как с физической безопасностью…
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
мая 22 2020
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
БРАТЬЯ ЦУГБА
мая 08 2020
БРАТЬЯ ЦУГБА

В мире

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
мая 26 2020

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ

При этом марш "Бессмертного полка" планируется провести 26 июля, в День ВМФ НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая.…
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
мая 21 2020
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА

Календарь событий

« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

САИДА БУТБА НАЗНАЧЕНА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Пятница, 29 мая 2020 12:34
Оцените материал
(0 голосов)
САИДА БУТБА НАЗНАЧЕНА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Аслана Бжания Саида Рушниевна Бутба назначена заместителем руководителя Администрации президента.

Бутба Саида Рушниевна родилась 23 июня 1983 года в Сухуме.

1989 -1992 гг. – учеба в Сухумской горской средней школе № 10 им. Н. Лакоба.

В 1992 году поступила в Адыгейскую республиканскую гимназию №1, которую окончила с золотой медалью в 2000 г.

В 2000 году поступила и в 2005 году окончила с отличием юридический факультет Адыгейского государственного университета. Почетный студент Адыгейского государственного университета.

2005 – 2008 г.г. учеба в очной аспирантуре Кубанского государственного университета, на кафедре теории и истории государства и права.

2008 г. – досрочно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «теория и история права и государства; история учений о праве и государстве». Тема диссертационного исследования – «Особенности формирования правовой системы Республики Абхазия (1990-2005 гг.)».

2005-2006 гг. – работа в отделе подготовки и экспертизы законопроектов Правового управления Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

2009-2010 гг. – старший референт отдела государственного контроля Администрации президента Республики Абхазия.

2009- 2010 г. – старший научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия.

2009-2010 – преподаватель Сухумского открытого института, курсы «Конституционное право Республики Абхазия», Конституционное право зарубежных стран».

2010 - 2020 г. – начальник юридического подразделения Службы государственной безопасности РА.

С сентября 2009 года - по настоящее время – преподаватель Абхазского государственного университета, курс – «Административное право Республики Абхазия».

В настоящее время доцент кафедры «Государство и право» Абхазского государственного университета.

Автор более 40 опубликованных работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК России, автор четырех монографий.

Замужем, имеет дочь.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 29 мая 2020 12:42

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДВА ГОДА НАЗАД АБХАЗИЯ И СИРИЯ ОБЪЯВИЛИ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ И УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.