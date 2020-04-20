АЛЕКСЕЙ ВАРДАНИЯ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРАТУРЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Адгур Агрба подписал приказ об освобождении от занимаемой должности заместителя Военного прокурора РА и переводе на вакантную должность - начальника Управления по надзору за исполнением законодательства РА Генеральной прокуратуры – советника юстиции Алексея Вардания. https://www.genproc-abh.ru/

Алексей Анатольевич Вардания родился 29 октября 1977 году в г. Сухуми Абхазской ССР.

В 1994 году окончил среднюю школу №4 г. Макеевка (Украина) и поступил в Макеевский экономико-гуманитарный институт, который окончил в 1999 году, с присвоением ему квалификации юриста.

В органах прокуратуры работает с 2001 года. В 2001 г. назначен на должность старшего следователя, а с 2003 года переведен на должность особо важного следователя Военной прокуратуры РА.

В марте 2007 года назначен на должность старшего помощника Военного прокурора РА, а с декабря 2019 года - заместителем Военного прокурора РА.

Приказом министра обороны награжден медалями «За военную доблесть», «За безупречную службу» 2 и 3 степени, «За освобождение Кодора».

Приказом Генерального прокурора РА награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в органах прокуратуры РА», «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА»

Звание – советник юстиции.

Женат, отец двоих детей.